أفيد بأن قافلة عسكرية للتحالف الدولي وصلت إلى مدينة القامشلي السورية، وتضم شاحنات محملة بعربات ومصفحات عسكرية وصهاريج وقود خاص بالطائرات الأميركية، إضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجتسية. وتتقدمهاعربة لقوات سوريا الديمقراطية.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" شنوا 29 هجوماً في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، وأن الهجمات سجلت في محافظات إدلب، واللاذقية، وحماة، وحلب.

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 4 إرهابيين" من عناصر "حزب العمال الكردستاني" كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا".

أفيد عن تعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي في العراق إلى الاستهداف بعبوتين واقتصرت الأضرار على المواد اللوجستية المحملة في الرتلين".

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها"، واعتبر "الوثائق الأميركية كافة أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية" في 11 أيلول ، مشيراً إلى أن "السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال".

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن "دورنا في الأزمة اليمنية يتمثل بالمساعدة، ونسعى إلى تقريب وجهات النظر بالأزمة". ونحن لدينا قناعات قوية بوقف حرب اليمن ودفع المسار ونحن على قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية"، مبيناً أن الجميع على قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية وأن الصراع في اليمن يحل بالحوار وعدم الإقصاء".

ترأس رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران. وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران. وأكد الكاظمي أن تجدد زيارته إلى إيران، يبين الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز التعاون بين البلدين، وتطلعه إلى تعضيد الشراكة الثنائية. وأشار إلى أن "العراق ساع لاتخاذ خطوات مهمة في ما يتعلق بالإلتزامات المالية تجاه إيران، وعمليات كري شط العرب" ونقل البيان عن رئيسي تأكيده، رغبة إيران في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، حيث تضع هذا المسعى في مصاف أولوياتها.

بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي عدداً من الموضوعات الخاصة بالتدريب المشترك بين البلدين، وأشاد ماكينزي بـ"الصدى الذي يحققه التدريب "النجم الساطع 2021" بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن "إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذى يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط".

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن على التونسيين ترك خلافاتهم جانباً للوقوف في وجه عودة الدكتاتورية إذا تم تعليق العمل بالدستور. وأضاف "حتى الآن الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه يتحرك من داخل الدستور وأنه ما زال متمسكاً به و"إذا أعلن الرئيس سعيد رسمياً ما يهيئ له مستشاره في إشارة إلى تلميحات بتعليق العمل بالدستور، فإنه سيكون قد حنث بقسمه على القرآن بحماية هذا الدستور".

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الخرطوم تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة بينها وموسكو بشأن إنشاء مركز إمداد للبحرية الروسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يكون منظماً وليس فوضوياً وألا يترتب عليه ضرب استقرار دول الجوار.