الديار /هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية قولها إنها تشدد على أن منح الثقة، مشروط بالدرجة الأولى، بالبرنامج الإقتصادي والمالي الذي ستعتمده حكومة ميقاتي، والذي من المفترض أن يضع لبنان على السكة الصحيحة للخروج من الإنهيار، وبالتالي، تلفت المصادر إلى أن وجود شخصيات مشهود لها بأخلاقها وكفاءاتها، يدفع نحو منح حكومة ميقاتي الفرصة ولو لفترة وجيزة، من أجل القيام بهذه المهمة الشاقة. كما تتحدث هذه المصادر نفسها، عن العامل الخارجي المؤثر في فاعلية وإنتاجية الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء الدعم الواضح الذي برز خلال كل مراحل المباحثات التي سبقت التأليف، حيث أن هذا الدعم سوف يترجم من خلال عدة خطوات وإن كانت لا تزال غير معلنة حالياً، وفي مقدمها، منح الحكومة الفرصة للعمل ولو بشروط واضحة في مقدمها الإصلاح.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إنه تبدو أيّ محاولة لإعاقة عمل الحكومة محكومة بالفشل مسبقاً. ذلك أنّ الحكومة تحت المجهر الدولي، وتحت مجهر الشعب اللبناني، ومطلوب منها أن تعمل وتنتج. ولا شك أنّ مهمّتها صعبة، ونجيب ميقاتي قال إنّه يدرك أنّ مهمته صعبة، ولكنه قرّر أن يخوض الصّعب، مرتكزاً إلى النأي بالنفس عن القضايا الخلافية الشائكة والمعقّدة، وإلى حسن دراية في مقاربة الأولويات والأساسيات، وصولاً إلى تحقيق نقلة نوعيّة في الواقع اللبناني، تطفئ نار الأزمة، وتصحّح الإختلال الحاصل في الميزان الداخلي.