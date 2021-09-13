روسيا اليوم

بعد اختبار صاروخي كوري شمالي جديد.. واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن حلفائها

أعلن البنتاغون أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع تمثل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي، وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان. وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان لها، إن "هذا النشاط يلقي الضوء على التركيز المستمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يمثله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي". وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، مؤكدا أن التزامها الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يبقى "صارما".

واختبرت كوريا الشمالية صاروخا جديدا من طراز "كروز" طويل المدى في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد، التي أكدت أن التجارب كانت ناجحة.

وأجريت تجارب الإطلاق يومي السبت والأحد بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، وقطعت الصواريخ مسارا طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تحدده الوكالة الكورية الشمالية.

روسيا اليوم

رئيس لجنة التحقيقات الروسية يوجه بالتحقق في شرعية توقيف مواطن روسي في براغ

وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقق في مدى شرعية احتجاز المواطن الروسي ألكسندر فرانشيتي في مطار العاصمة التشيكية براغ. وجاء في بيان صدر عن اللجنة أن التوجيه جاء في إطار ضرورة منع "سوء استخدام الآليات القانونية الدولية لمساءلة الأشخاص بدوافع سياسية". وأعلنت السفارة الروسية لدى براغ عن توقيف المواطن الروسي فرانشيتي في مطار براغ الدولي وأن ممثلا عن قسم السفارة القنصلي توجه إلى المطار لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة له. فيما قالت مصادر في الشرطة إن فرانشيتي تم احتجازه بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن أوكرانيا، فيما رجحت وسائل إعلام أن يكون توقيفه مرتبطا بمشاركته في أحداث مارس 2014 التي أسفرت عن دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي أجري في القرم.