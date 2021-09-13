وكالة الأناضول

مباحثات أميركية مصرية عسكرية حول مناورة "النجم الساطع

عقد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي مباحثات في القاهرة، مع رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد، وتفقد فعاليات مناورة "النجم الساطع 2021". وأفاد المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، بأن فريد التقى "ماكينزي والوفد المرافق له الذى يتواجد في مصر حالياً ضمن زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات مناورة النجم الساطع 2021". وانطلقت فعاليات المناورة بقاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر، في 2 أيلول الجاري، بمشاركة 21 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة.

وأوضح عبد الحافظ أن لقاء فريد وماكينزي "تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالمناورة"، دون تقديم تفاصيل أكثر بالخصوص.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير خارجية عمان: نسعى إلى تقريب وجهات النظر في أزمة اليمن وإنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، سعي بلاده إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية، معربا عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية. السعودية وعمان تتعهدان بالعمل مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لإيجاد حل سياسي. وقال البوسعيدي، في حوار مع "قناة العربية": "نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية"، نافيا رفض جماعة أنصار الله للجهود العمانية. وشدد على اقتراب استئناف المحادثات السياسية، مؤكداً وجود قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية ودفع المسار السياسي. كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر وجيد وإيجابي، مع المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن، موضحا أن هناك تطابقا في وجهات النظر حول ما يجب فعله، ما يشكل عاملاً مساعداً على حلحلة العقد.