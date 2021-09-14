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كل اللبنانيين ينظرون إلى ما ستؤول إليه أعمال الحكومة الجديدة بما يخفف من عذاباتهم ومعاناتهم مع المرض وفقدان الأدوية ومع الحركة المشلولة وفقدان البنزين ومع الكهرباء الغائبة أصلاً إلى فقدان المازوت والمواد الغذائية..

المنار

بقليل من الكلام وكثير من العمل كانت التوصية للحكومة التي عقدت أول اجتماعاتها في القصر الجمهوري وشكلت لجنتها لصياغة بيانها الوزاري وبعنوان الضرورة. كان سريعاً أول الاجتماعات لصياغة البيان في السراي الحكومي واستحصال الثقة والمضي بالعمل الجدي.

nbn

حكومة الأمل والعمل التقطت صورتها التذكارية وينتظر اللبنانيون منها صورة إيجابية عن انسجامها وتظهير عملها سريعا للإجابة على التحديات الحياتية التي تواجههم. جلسة أولى في بعبدا سبقها لقاء بين الرؤساء الثلاثة وتلاها اجتماع للجنة صياغة البيان الوزاري التي ناقشت المسودة كاملة ووضعت ملاحظاتها على أن تعود للإجتماع مجدداً ظهر غد في السراي للبت بشكل نهائي في مضمون البيان والذهاب لاحقاً إلى مجلس النواب لنيل الثقة.

mtv

إذا صح ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي عن الانتهاء من صياغة البيان الوزراي غداً الثلثاء، فإن حكومة الأمل والعمل تكون باشرت عهدها بالدخول في موسوعة غينس للأرقام القياسية! فغير قليل الاتفاق على الخطوط العريضة للبيان وعلى تفاصيله في يوم واحد.

NTV

التقطت الصورة التذكارية ووضع الرئيسان عون وميقاتي أسس البيان الذي تطلع إلى تخفيف معاناة المواطن والتزام الإصلاحات لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ البطاقة التمويلية وخطة الكهرباء وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

OTV

في مستهل الجلسة الأولى للحكومة الرابعة في ولايته الرئاسية، وبعد ثلاثة عشر شهراً من تصريف الأعمال، خارطة طريق كاملة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرحلة المقبلة. نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى"، أعلن الرئيس عون، ويجب "الا نضيع الوقت، إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة، فالمطلوب إيجاد الحلول العاجلة".

LBC

كلمة إلى دولة الرئيس ميقاتي: سيكون لك أجر عند الله إذا عالجت وبسرعة قصوى هذا الذل وهذه المهانة للمواطن أمام محطات المحروقات، صار هناك مهنة إسمها: "مننطر عنك، ومنبيع أدوار في الطابور، وإذا لزم الأمر منمرقك خط عسكري".

الميادين

أشار مسؤول خليجي عربي كبير إلى أن الإنسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان أثار تساؤلات لدى حلفاء واشنطن العرب في الشرق الأوسط عما إذا كان بمقدورهم مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة.

الجزيرة

أدرج ​مجلس الوزراء​ ​الإماراتي، 38 فرداً و15 كياناً، ضمن القائمة المعتمدة في الدولة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

العربية

أشار ​وزير الخارجية​ الأميركي إلى أن "ذكرى أحداث 11 أيلول تعيد تذكيرنا بأسباب دخول أفغانستان، حيث دخلنا لتحقيق العدالة ضد من نفذوا الهجمات وضمان عدم تكرارها"، موضحاً أنهم حققوا أهدافهم "من دخول أفغانستان منذ فترة طويلة بقتل بن لادن وتحجيم نفوذ "القاعدة".