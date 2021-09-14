لبنان الحر

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في اليوم الأول من نشاطه في السراي الحكومي "أن ‏الأولوية لدينا ستكون الإهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه ‏الأساسي لديّ بأننا فريق عمل واحداً في خدمة جميع اللبنانيين وسنعمل بهذه الروحية ".‏

صوت لبنان

أعلن ​وزير​ ​الزراعة​ ​عباس الحاج حسن​ بعد انتهاء الاجتماع الأول للجنة ​الوزارية​ المخصّصة لصوغ ​البيان الوزاري​، أن "البيان يحاكي أوجاع الناس، وموضوع ​الكهرباء​ و​الدعم​، وكل ما طالبت به الناس في الشارع".

radio orient

بعد تلاوة وزير الإعلام جورج قرداحي مقررات جلسة مجلس الوزراء, ردّ على سؤال أحد الصحافيين, بالقول: " أنا متّهم بالمس بالحريات الإعلامية بس حدا بيصدّق؟ كلامي كان واضحاً بالأمس وتمنّيت على وسائل الإعلام أن تمتنع عن استقبال الضيوف الذين يصوّرون البلد وكأنه ذاهب إلى الخراب".

اذاعة النور

رحب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، ونحن طالما دعونا بكل صدق لتشكيلها ونشكر لكل من ساهم وأنجز وساعد في التشكيل. وشكر رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عمل طوال فترة تصريف الأعمال لمدة عام كامل كما الوزراء.

صوت المدى

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ إلى أن ​المغرب​ و​تونس​ نموذجان لسقوط تجربة ​الإخوان المسلمين​ في السلطة. و​سوريا​ و​ليبيا​ نموذجان لإجرامهما. وأي مشروع لتعويم دورهم محكوم بالفشل، حتى لو وجده الأميركيون مفيداً"، معتبراً أن "​قطر​ نموذج للإستخدام الأميركي الكريه للإسلام السياسي".