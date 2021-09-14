الجزيرة - السعودية

المملكة والنمسا تستعرضان فرص رؤية 2030 وتفعيل مساهماتها في تحقيق المستهدفات التنموية

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤتمراً صحفياً مع نظيره وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض. وأشار سموه في بداية المؤتمر الصحفي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والنمسا تمتد 64 عاماً واتسمت بالتعاون الجيد والإيجابي على مختلف الأصعدة وعلى الأخص الاقتصادية منها. ولفت سموه إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في عام 2011 بشأن المشاورات الثنائية السياسية، معبراً في هذا السياق عن أمل المملكة أن يكتسب نمط العلاقة بين البلدين مزيداً من الزخم.

وأكد سمو وزير الخارجية أن اللقاء مع وزير الخارجية النمساوي يأتي استكمالاً لنهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين، وقال: "استعرضنا الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030 ، ومبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة بلدينا في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

أخبار الخليج - البحرين

جلالة الملك المفدى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية قبرص

استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر القضيبية، فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص الصديقة والوفد المرافق. عقد حضرة صاحب الجلالة جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس بحضور أعضاء الوفدين، حيث رحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم، واستعرض معه أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد العاهل المفدى أن زيارة الرئيس القبرصي للبلاد ستشكل انطلاقة جديدة ومهمة نحو تعزيز الشراكة الوثيقة في ظل ما يحظى به البلدان من فرص واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القدس - فلسطين

تقديرات إسرائيلية: إطلاق الصواريخ من غزة يقرب تل أبيب من جولة أخرى

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن التقديرات لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية أن إستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيقرب تل أبيب من معركة أخرى. فإنه بعد 4 أشهر من عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على غزة)، هناك توتر في ظل التصعيد المتواصل وإطلاق الصواريخ لليلة الثالثة على التوالي.