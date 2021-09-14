الجمهورية/ عماد مرمل

قال إن هناك رأي يعتبر أن البيئة الاستراتيجية للحكومة، داخلياً وخارجياً، هي أكثر ملاءمة مما كانت عليه في حقبة دياب، إضافة إلى أن سلوكها وقدرتها على صنع الفارق هما اللذان سيحددان ما اذا كانت عادية ام أعلى رتبة، مع الإشارة إلى أن الوقت القصير الممنوح لها غير كاف لتحقيق إنجازات خارقة. وبالتالي، لا يجوز من جهة تحميلها أكثر مما تتحمل والمبالغة في رفع سقف التوقعات، ولا يصح من جهة أخرى تقزيم الدور الذي يمكن أن تؤديه في تخفيف الألم واستسهال مَنحها أسباباً تخفيفة.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر سياسية رفيعة قولها إنها أبدت ارتياحها لمسار الانطلاقة الحكومية، وأكدت أن الدول الخارجية تراقب وتتابع خطوات حكومة ميقاتي، وقدأبدت كل تشجيع ودعم لمساعدة لبنان والنهوض من أزمته، شرط قيام المسؤولين والقيمين على هذا الوطن العمل بصدقية وشفافية تامة، كي تعود الثقة الدولية إلى المؤسسات والتي سيبنى عليها. واعتبر المصدر أن صياغة البيان الوزاري لن يتطلب أياما وأسابيع عديدة، وربما قد يتم إنجازه هذا الأسبوع، بعدما تم التوافق على النقاط والخطوط العريضة.