الوكالة الوطنية للإعلام

بريطانيا تبدأ أكبر تجربة في العالم لاختبار دم لـ50 نوعاً من السرطان

تبدأ هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة في بريطانيا أكبر تجربة في العالم لاختبار الدم غاليري الرئيسي من إنتاج شركة "غريل" الذي يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور الأعراض، بحسب "رويترز". ويفحص إختبار غاليري الحمض النووي (دي. إن.إيه) في دم المريض لتحديد ما إذا كان مصدر أي منه خلايا مصابة بالسرطان. ويؤدي التشخيص المبكر لمرض السرطان إلى زيادة معدلات الشفاء بشكل كبير. وقالت هيئة الصحة الوطنية إنها تريد 140 ألف متطوع في إنكلترا لترى مدى كفاية الاختبار جزءاً من تجربة مراقبة عشوائية. وسيتم على الفور فحص عينات الدم لنصف المشاركين بإختبار غاليري وقال أستاذ الوقاية من أمراض السرطان في جامعة كينجز كوليدج - لندن بيتر ساسيني "نحتاج إلى درس إختبار غاليري بدقة لمعرفة هل يخفض عدد الإصابات بالسرطان التي يتم تشخيصها في مرحلة متأخرة بصورة كبيرة. ويمكن أن يُحدث الاختبار تغييراً هائلاً في الاكتشاف المبكر للسرطان ونحن متحمسون لكوننا الرواد في هذا البحث المهم".

وكالة الأناضول

غوتيريش يؤكد أهمية التواصل مع طالبان في أفغانستان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه من المهم للغاية التواصل مع حركة طالبان في أفغانستان، لضمان وصول المساعدات إلى هذا البلد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، في ختام مؤتمر جنيف للمانحين حول أفغانستان. وأضاف: "ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان، وحصلنا على تعهدات بمساعدات بأكثر من مليار دولار أمريكي". كما أشار أنه "من المهم للغاية التواصل مع حركة طالبان في أفغانستان" ولفت أن المبعوث الأممي إلى أفغانستان مارتن غريفيث "تلقى ردوداً إيجابية من حركة طالبان بشأن التعاون لإيصال المساعدات". وفي السياق، دعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى "البحث عن آلية مناسبة لضخ الأموال لصالح الاقتصاد الأفغاني تفاديا لأي إنهيار".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الولايات المتحدة تبيع 20 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن بيع 20 مليون برميل نفط خام من إحتياطي الطوارئ إلى 8 شركات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن بيان لوزارة الطاقة. كانت وزارة الطاقة قد دعت الشركات للمشاركة في المزاد يوم 23 آب الماضي. وذهبت العقود إلى شركة "أتلانتيك" للتجارة والتسويق، وهي ذراع للشركة الفرنسية "توتال "شيفرون"، وشركة "إكسون موبيل" للنفط، وشركة "ماراثون" للإمدادات النفطية والتجارة (MPCN)، وشركة "موتيفا"، وشركة "فيليبس". تزامن المزاد مع إرتفاع أسعار النفط الأميركي، وسط مخاوف من تأثّر الإمدادات بإعصار آيدا، إضافة إلى مواصلة كوفيد-19 في ضرب البلاد.