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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري وسط أمل معقود على الانتهاء من الصياغة مبدئياً غداً" في جلسة ثالثة.

المنار

بعد طول تلاعب بأعصاب اللبنانيين، وجزمه بأن لا أموال لدعم المحروقات، وجد رياض سلامة ما يكفي لشراء سبع بواخر كان بعضها متوقفاً عند الشاطئ منذ أيام، فيما أيام اللبنانيين طوابير على محطات البنزين، وأعصابهم وأرزاقهم تحترق بلهيب عتمة المازوت المفقود.

nbn

حكومة الأمل والعمل تخطو خطواتها الأولى في رحلة الألف ميل بدينامية ملفتة ليس أدل عليها من الإنجاز السريع للبيان الوزاري واستكمال عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين والجدد.

mtv

في المسار اليومي، يسجل للرئيس ميقاتي، النجاح السريع في تشكيل الحكومة، وتيرة عملها المقبولة بحيث يتوقع أن تنجز لجنة البيان الوزاري صياغته الأربعاء، على أن يعرض على جلسة تحدد سريعاً لمجلس الوزراء للموافقة عليه للانتقال إلى جلسة نيل الثقة.

NTV

حكومة ميقاتي تستعجل الخطى لتوضيب البيان الوزاري وستعقد الأربعاء الجلسة الثالثة لصوغ البيان ليحال فوراً إلى مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.

OTV

بسقف متدن من التوقعات، لكن بكثير من الأمل في التخفيف من حدة الأزمة، يتطلع اللبنانيون إلى انطلاق العمل الحكومي قريباً بشكل فاعل، بعد إنجاز عمليات التسلم والتسليم في الوزارات وإقرار البيان الوزاري ثم نيل الثقة، والأمران الأخيران مسألة أيام قليلة وفق مسار الأمور.

LBC

خلال التسليم والتسلم في وزارة المال، أعلن الوزير السابق غازي وزني أن "لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد".

الميادين

قالت "العربية" إن مجموعة خبراء يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، أكدوا أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

الجزيرة

أشار المكتب الصحفي للكرملين، إلى أن الرئيس ​فلاديمير بوتين​، بحث بالهاتف مع نظيره البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​ الوضع في ​أفغانستان​، وكذلك نتائج المناورات الاستراتيجية "الغرب- 2021".

العربية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن عزل الحكومة الحالية في أفغانستان ليس حلاً، وإن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.