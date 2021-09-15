لبنان الحر

أبدى ​تكتل لبنان القوي​ ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه رئيس الحكومة بشراكته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فاحترم صلاحيّاته وأصول التأليف.

صوت لبنان

لفت الأب جورج حبيقة في ​قداس​ ترأسه في ​بكفيا​ بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الراحل ​بشير الجميل​ إلى أن "بشير الجميل رجل دولة وقائد استثنائي أفنى حياته دون حساب خدمة للبنان، وهو لم يخف من أي شيء ولديه جرأة استثنائية".

radio orient

أشار عضو "​التكتل الوطني​" النائب ​فريد هيكل الخازن​، إلى أن "التعطيل الذي مرّ به لبنان هو أسوأ ما يمكن أن يمر به نظام ديمقراطي". وأكد أن "واجباتنا أن نعارض في الوقت المناسب ومعارضتي للعهد ليست جديدة ومن أجل مصلحة البلد علينا أن نمدّ أيدينا، ونحن كنا مصرين أن لا يكون موقفنا عائق".

اذاعة النور

إستكملت قيادة منطقة البقاع في "​حزب الله​" التحضيرات اللوجستية والفنية والميدانية والإدارية، كما هيأ قسم الإعلام في الحزب الصوتيات وآلاف الرايات والشعارات، لاستقبال قافلة ​الصهاريج​ التي ستنقل يوم الخميس المقبل مادة ​المازوت​ من مرفأ بانياس إلى ​بعلبك​، والتي سيتراوح عددها ما بين 70 و80 صهريجاً بحمولة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين ليتر مازوت، وستمتد القافلة نحو 3 كيلومترات، سالكة في مسيرها ما يزيد عن 230 كيلومتراً قبل أن تحط رحالها في بعلبك وجوارها.

صوت المدى

اشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان الى إن الأموال التي تم تحويلها للبنان من صندوق النقد الدولي، والبالغة ملياراً ومئة وخمسة وثلاثين مليوناً، فقد طلب فتح حساب بها SUB account، تحت إسم الخزينة اللبنانية ضمن حقوق السحب الخاصة.