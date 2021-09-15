أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعاً مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين دولهم. والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهاراً. ويشكل الإعلان عن الإجتماع واستخدام عبارة "اتفاقات أبراهام" إقراراً تاماً لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنه علامة نجاح لسياستها الخارجية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه ملتزم شخصياً باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة.

قرر الأسرى الفلسطينيون خوض إضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروف حياتهم اعتباراً من يوم الجمعة، وذلك بعد التشديدات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع. وسيشمل الإضراب 400 أسير من سجن ريمون و200 أسير من سجن نفحة و300 أسير من عوفر و200 أسير من مجدو و50 من هداريم و 80 أسيراً من سجن إيشل و50 من شطة وجلبوع، مضيفاً أن يوم الثلاثاء سينضم لهذا الإضراب بقية الأسرى.

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "فشل استخباري كبير"، كاشفة أن 10 معتقلين فلسطينيين كانوا على علم بحفر نفق في سجن جلبوع بينما عناصر المخابرات الإسرائيلية لم يعرفوا عنها. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "سائق الصرف الصحي الذي أفرغ المجاري في سجن جلبوع أبلغ أحد الحراس المسؤولين عن وجود كميات من الرمال في مياه الصرف الصحي"، مشيرة إلى أنه "سيتم استجواب الحارس لوجود إهمال ولفهم تجاهله للإشارة الحمراء من هذا السائق".

صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت "لن يجتمع ولا ينوي الاجتماع" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت شاكيد في المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب الذي ينظمه معهد سياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايشمان إن "عباس يحول الأموال إلى الإرهابيين وهو ليس شريكاً".