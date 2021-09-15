أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى تجاه طهران، وتعود للاتفاق النووي وترفع حظر تصدير الأسلحة إلى إيران. وقال ريابكوف إن العودة الاتفاق تأتي أولاً وبعد ذلك يمكن بحث الملفات الأخرى، مثل برنامج طهران للصواريخ البالستية ومسألة "نفوذها الإقليمي".

حذرت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، من أن "البلاد عرضة لهجوم إرهابي قد يسفر عن خسائر بشرية كبيرة"، دون تفاصيل أو إيضاحات إضافية حول هذا الأمر.

عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن اعتقاده أن تدعيم الدفاع وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية أمران يصبان في مصلحة حلف الناتو والولايات المتحدة. واعتبر بوريل أن ما حدث في أفغانستان مؤخراً شكل "صحوة قاسية" بالنسبة للأوروبيين، إذ "أثبتت الأحداث مرة أخرى هشاشتنا، ونحن بحاجة إلى تقييم لدور الاتحاد في أفغانستان لمعرفة الخلل الذي حصل خلال العشرين عاماً الماضية".

أفاد موقع Valg.no، بأن حزب العمال المعارض المعروف بتأييده للتعاون مع روسيا، فاز في الانتخابات البرلمانية بالنرويج.

لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إمكانية فرض عقوبات دولية إضافية ضد حركة "طالبان" في حال انتهاج السلطات الأفغانية المنبثقة عنها سياسات تخذل توقعات المجتمع الدولي.

قال ديفيد كوهين نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن تنظيم "القاعدة" يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين. وأضاف في "قمة الاستخبارات 2021" جرت في واشنطن، وحضرها مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية، بأنهم رصدوا مؤشرات لبعض التحركات المحتملة لتنظيم "القاعدة" تجاه أفغانستان، مضيفاً بالقول: "ما زال الوقت مبكراً جداً، لكننا سنراقب هذه العملية عن كثب".

وأعرب عن توقعاته بأن "القاعدة" ستقوى مجدداً في أفغانستان، وربما تشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين.

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن عناصر حركة "طالبان" أعدموا قناصاً أفغانياً عمل في وقت سابق مع القوات البريطانية في أفغانستان.

أعلن الرؤساء الأميركيون السابقون الجمهوري جورج بوش، والديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما، عن إطلاق حملة لدعم اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة.

قال سيرغي ريابكوف إن موسكو معنية بالتواصل مع الجميع في أفغانستان وضمان أمن حلفائها في آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان كان هروباً.