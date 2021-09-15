أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأميركية أخرجت رتلاً من 70 آلية بينها الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس أن حوامات عسكرية تابعة للقوات الأميركية نقلت عدداً من الجنود الأميركيين واتجهت بهم إلى الأراضي العراقية.

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأميركية نفذت إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا "قسد" على أطراف مدينة الحسكة الشمالية، مضيفة أن عناصرها داهموا منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ألقت القبض على عنصرين من خلايا تنظيم "داعش" النائمة امتهنا الاغتيالات، واستهداف النقاط الأمنية في ريف الحسكة.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن لدى الولايات المتحدة سيناريو لتقسيم سوريا، مؤكداً أن روسيا تعارض ذلك. وقال ريابكوف "أود التذكير بأن أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار واستمرار النزاع في سوريا هو التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة في البلاد".

أعلن المركز الإعلامي اليمني لقوات الدعم والإسناد أن المضادات الجوية في اللواء الخامس أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء ردفان. وأشارت إلى أن مضادات "السلاح الرشاش تعاملت مع 5 من الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية حيث تم التصدي لها وأطلقت عليها وابلاً من النيران.

أشار البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أجل زيارته للسعودية، يأمل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن الزيارة "لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، حسبما فهمنا".

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي نقل له رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وأكد الرئيس تبون خلال اللقاء على تجذر العلاقات الثنائية ومتانتها والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للشعبين الجزائري والسعودي.

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وتناول التباحث آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق.

ذكر موقع بوليتيكو أن مسؤولا أميركيا صرح بأن إدارة بادين قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر وقيمتها 300 مليون دولار، وذلك بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً علاوة على ذلك إلى أن الأموال التي سيجري إرسالها ستوضع قيود على استخدامها..

أذن حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي ووالي ولاية شمال دارفور بانطلاق عمل القوات الأمنية المشتركة لحماية مدينة الفاشر من الانفلات الأمني.