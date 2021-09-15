الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية قولها إنّ دول الخارج ستُطالب ميقاتي والوزراء الحاليين في مرحلة لاحقة، عدم خوض معركة الإنتخابات النيابية المقبلة، وتودّ من مطلبها ضمان أن تجري الإنتخابات بشكل حيادي، وتأتي نتائجها عادلة وشفّافة، على غرار ما حصل عندما شكّل حكومته الأولى (من 19 نيسان إلى 19 تمّوز 2005) بعد استقالة حكومة الرئيس عمر ميقاتي، بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وكانت حكومته مؤقّتة أدارت البلاد، وواكبت إجراء الإنتخابات النيابية وتكفّلت بعدم خوض رئيسها أو وزرائها الإنتخابات لضمان حياديتها. فدول الخارج تجد بأنّ مسألة خوض الوزراء الجدد غمار الإنتخابات النيابية ستجعلهم يبذلون جهودهم لتحقيق الفوز بها منذ الآن، بدلاً من العمل في وزاراتهم وتحقيق الإنجازات المطلوبة منهم لوقف الإرتطام الكبير. ولهذا، فإنّها ستطرح هذا الأمر، فور بدء عمل الحكومة ووضع البلاد على السكّة الصحيحة للإنقاذ، كونها ستبدأ بعد ذلك بالتحضير للإنتخابات النيابية في موعدها في 8 أيار للناخبين المقيمين في لبنان وفي 24 و29 نيسان من العام المقبل للناخبين اللبنانيين في دول الإنتشار، كما ستُرسل الدول الأوروبية مراقبين دوليين للإشراف على الإنتخابات النيابية لضمان شفافيتها ونزاهتها، سيما وأنّها تُراهن على أصوات الناخبين في إحداث التغيير من خلال إيصال الممثلين الفعليين لهم إلى الندوة البرلمانية.

نداء الوطن/ غادة خلاوي

نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع قولها تزامناً مع تشكيل الحكومة، كان الخارج المساهم الأساسي بإعلانها ومباركتها لاحقاً، وعملية خلط الأوراق التي نشهدها من سوريا التي عادت إلى الحضن العربي، الى السعودية وترتيب علاقتها مع إيران المرتاحة إلى وضع مفاوضاتها النووية مع أميركا، كلها تطورات ستصب في صالح لبنان، الذي لم يعد على مسار التدمير الذي كانت ترسمه له إسرائيل وربما تأتينا إشارات نحو مستقبل أكثر استقراراً. متسائلةَ هل يدخل الترسيم ضمن الحلحلة الإقليمية؟ وأي دور لقوات "اليونيفيل" في المرحلة المقبلة في ضوء ربط قائدها أمن الجنود بتركيب الكاميرات؟

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية قولها إن من المهام الأوّلية لرئيس الحكومة تجاه الخارج هو إعادة العلاقات العربية مع لبنان إلى طبيعتها وعلى وجه الخصوص العلاقات مع الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية، لأن استمرار إغلاق أبواب المملكة في وجه لبنان مكلف جداً كون أن أي مساعدات عربية لن تكون مضمونة ما لم تكن السعودية على وئام وتفاهم مع لبنان، ويبدو أن المملكة تنتظر من الحكومة الجديدة القيام بخطوات ما لكي تبني على الشيء مقتضاه، ويعوّل في هذا المجال على الرئيس ميقاتي المعروف عنه نجاحه في تدوير الزوايا أن ينجح في مهمة فتح الأبواب العربية أمام لبنان، وبالتالي الحصول على المساعدات المطلوبة في عملية الخروج من الأزمة، ولذا من غير المستبعد أن يكون رئيس الحكومة في عجالة من أمره في طلب موعد لهذه الزيارة لكي تعود المياه اللبنانية - الخليجية إلى مجاريها الطبيعية، لأن المناخات التي كانت سائدة إبان حكومة الرئيس دياب قد تبددت بعض الشيء، وأن عودة هذه العلاقات أصبحت ممكنة في ظل الانفتاح الدولي ولو الخجول على الحكومة العتيدة التي لن تتوانى عن الاستفادة من ذلك من خلال إعلان حالة طوارئ إصلاحية ومالية واقتصادية لكي تظهر للمجتمع الدولي جديتها في التعامل مع الأزمات الموجودة والرغبة الكبيرة في الالتزام بما وعد به لبنان هذا المجتمع خلال الاجتماعات الدولية المتتالية التي عقدت من أجل مساعدة لبنان، وبقيت حتى الساعة معلقة بانتظار أن يبدأ لبنان في تنفيذ رزمة الإصلاحات المطلوبة والتي تعتبر مفتاح الخزائن الدولية والعربية لمساعدته.