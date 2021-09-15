روسيا اليوم

بلينكن يجتمع مع وزراء خارجية إسرائيل و3 دول عربية في السنوية الأولى لاتفاقات أبراهام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعا مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين دولهم.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "بلينكن سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عبر تقنية الفيديو، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهارا". ويشكل الإعلان عن الاجتماع واستخدام عبارة "اتفاقات أبراهام" إقرارا تاما لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنه علامة نجاح لسياستها الخارجية.

فبعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، طبّعت الإمارات ومن ثم البحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل.