بعد 20 عاماً على هجمات 11 أيلول/سبتمبر: محلل في شؤون الإرهاب في "مكتب التحقيقات الفدرالي" يتحدث عن حرب لا يمكن الفوز بها - ماثيو ليفيت – 11/9/2021

قال إنه في الوقت الذي تعيد فيه واشنطن ضبط استراتيجيتها الغالية التكلفة ضد المتطرفين العنيفين، يجب أن يكون هدفها تقليص الإرهاب إلى مستوى منخفض من التهديد بحيث يمكن لأجهزة إنفاذ القانون التعامل معه. وأوضح أنه عندما وقعت هجمات 11 أيلول/سبتمبر، كان محللاً أقدم لشؤون مكافحة الإرهاب في مقر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" في العاصمة الأميركية واشنطن، وركزت على الإرهاب في الشرق الأوسط ومنه. وكانت وتيرة التهديدات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" تتصاعد منذ مطلع هذه الألفية. وبحلول ربيع وصيف عام 2001، كان النظام المتعلق بالإرهاب يُطلق جرس الإنذار حيث جمعت وكالات الاستخبارات أخباراً عن مخطط وشيك، ولكنها عجزت عن الحصول على معلومات قيّمة يمكن البناء عليها لمواجهة التهديد. وقال أنه بخلاف الحروب التقليدية، ليست هناك نهاية أو استراتيجية خروج للصراع ضدّ الإرهاب. وبالتالي، يتعين على القادة إبلاغ الشعب أن الإرهاب هو تكتيك وأن دحره الكامل أمر مستحيل وغير ضروري على السواء. يجب أن يتجنبوا استخدام اللغة التي تلمّح إلى أن الإرهاب سينتهي أو يُهزم، وأن يتحدثوا بدلاً من ذلك عن الإرهاب على أنه خطر يجب أخذه على محمل الجدّ ولكنه لا يمثل تهديداً وجودياً للبلاد. يجب أن يكون الهدف هو الحدّ من الإرهاب إلى مستوى منخفض من التهديد يمكن لوكالات إنفاذ القانون التصدي له، تماماً كما تفعل عندما تواجه باقتدار التهديدات الأخرى.

لقاء بينيت والسيسي: فرصة نادرة لتعزيز العلاقات علناً - هيثم حسنين – 13/9/2021

تشير الزيارة الترحيبية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى شرم الشيخ واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية يمكن أن تزدهر بعد فترة بنيامين نتنياهو، ومن المحتمل أن تتوسع من المجال الأمني إلى الشؤون الاقتصادية والمدنية.