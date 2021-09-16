TL

اليوم إنجاز لمسودة البيان الوزاري ، وغدا مناقشة لها في مجلس الوزراء والاثنين ثقة نيابية للحكومة ، وما لفت المراقبين زيارة وفد من تكتل لبنان القوي للرئيس نجيب ميقاتي قبيل هذا المساء..

أهم ما جاء في مسودة البيان الوزاري العمل على ترتيب الوضع المالي والنقدي ، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحل الازمات الضاغطة على اللبنانيين.

المنار

الى مجلس الوزراء وصل سريعا البيان الوزاري الذي انهته لجنة صياغته باتفاق الجميع مع معرفة الاولويات التي لا يمكن ان يختلف عليها اثنان: رفع المعاناة عن كاهل اللبنانيين. فغدا موعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لاقرار البيان الوزاري ورفعه الى مجلس النواب حيث ينتظرهم رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد جلسة لمناقشة البيان، ونيل الثقة على اساسه.

nbn

بعزم على الإنجاز وأمل بالنهوض...وفي سابقة لم تحصل من قبل ‏وتستأهل إدخالها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، أنهت اللجنة الوزارية مشروع البيان الوزاري الذي تنشر الNBN مضمونه في سياق النشرة خلال إجتماعات ثلاثة ، على أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا في بعبدا لاقراره ، في جو من التفاهم بين جميع القوى تمهيدا لنيل الثقة من مجلس النواب في وقت قريب.

mtv

حكومة العزم والعمل في سباق مع الوقت. ففي ثلاثة ايام لا أكثر انجزت بيانها الوزراي المؤلف من سبع صفحات. لكن السرعة في انجاز البيانات الوزارية في لبنان ليست معيارا ولا تعني شيئا .

فالبيانات عندنا مستنسخة عن بعضها بعضا منذ الاعوام الاولى للاستقلال ، طبعا باستثناء بعض الاضافات التي تفرضها التطورات. وما كان ساريا على البيانات السابقة ظل ساريا اليوم.

NTV

أدت لجنة صوغ البيان الوزاري واجبها بمسودة ستطرح غدا على بساط النقاش في قصر بعبدا قبل أن تتوجه الحكومة إلى ساحة النجمة لنيل الثقة ومما جاء في المسودة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد" و "معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان فهل باستطاعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعادة وصل ما انقطع مع الدائنين لإعادة لبنان إلى المحفل الدولي؟

OTV

لحظة بلحظة، يترقب اللبنانيون أفعال الوزراء الجدد أكثر من أقوالهم، وإنجازات الحكومة الملموسة أكثر من بيانها الوزاري.

وإذا كانت طريق ثقة النواب مفتوحة، فطريق ثقة الشعب بالسلطة التنفيذية الجديدة تبقى مزروعة بالشك، في انتظار تبديده بالحلول المطلوبة للأزمات اليومية، وبالإصلاحات المعروفة التي مل الناس تعدادها، على امل التطبيق.

LBC

بتسع صفحات مقتضبة، كتب البيان الوزاري لحكومة العزم والعمل قبل ان يعرض على مجلس الوزراء في بعبدا غدا، وينطلق بمسار طبيعي لنيل ثقة المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

لم يترك البيان نقطة تهم اللبنانيين ومشاكلهم الطارئة الا وتطرق اليها وكأن الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الوزراء استعرضوا الملفات الصعبة للقول: نحن راغبون بحلها وقد نكون قادرين .

الميادين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تفرض أي شروط على حركة "طالبان"، لكنها تراقب كيف تنفذ الحركة وعودها.

الجزيرة

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه "ليس هناك أي مبرر لدى مجلس مدراء ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ لإصدار قرار ينتقد ​إيران​، لافتًا في تصريح له إلى أنه "لن يصدر عن مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار يتضمن انتقادات لإيران. ونظرا لزيارة المدير العام للوكالة الدولية رفائيل غروسي لطهران، والاتفاقات التي تم تحقيقها هناك، لا يوجد أي أساس لمثل هذا القرار"، مشيرًا إلى أن "المناقشات حول إيران في مجلس المدراء تجري بشكل هادئ".

العربية

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إجلاء إدارة الرئيس جو بايدن الأفغان إلى الولايات المتحدة دون إجراءات كافية للتأكد من هوياتهم، واصفًا من تم نقلهم للبلاد بـ"الإرهابيين".