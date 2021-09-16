لبنان الحر

وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي التحية الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الوزراء، وكل الشعب للبناني والاسرة العربية والدولية بإنتظار الحكومة لاخراجه من الفترة الصعبة، ونحن نحمدالله على حل ازمة لبنان السياسية.

صوت لبنان

أشار نقيب الأطباء في ​لبنان​ ​شرف أبو شرف​ إلى ان "هناك مشكلة كبيرة مع كل قطاعات ​المهن الحرة​، بالتالي نظمنا عدة اجتماعات وتتتابع. مع الأسف من قاموا بتوطين رواتبهم أو من لديهم رواتب تقاعد في المصارف، لا يمكنهم الحصول عليهم، ومن يضعون اموالهم في المصارف، يأخذ المصرف 12 بالمئة من قيمتها ليتمكن من إيداعها، و12 بالمئة أخرى ليتمكن من سحب هذه الأموال، وهذه الأمور مخالفة للقانون، بالتالي بعد أن أرسلنا إنذاراً للمصارف، نحن ذاهبون اليوم لشكوى قضائية ضد من يقومون بذلك".

radio orient

تمنى ​وزير التربية​ ​عباس الحلبي​ في كلمة له خلال المؤتمر السنوي للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في ​لبنان​ "النجاح لهذا المؤتمر"، مشددا على انه لا يجوز ان يبقى طلابنا خارج ​المدارس​، علينا ان نعيدهم إلى صفوفهم ونحن على يقين بالصعوبات التي تواجه ​المؤسسات​ ومطالب المعلمين المحقة ومعاناة الأهل ولكن علينا جميعا ان نتعاون في سبيل ​تحقيق​ غاية هي من أشرف الغايات اذ تهدف إلى انقاذ ​العام الدراسي​ وانقاذ التربية".

اذاعة النور

اعتبر وزير الصناعة جورج بوشيكيان أنه بسبب تراكم الأزمات، تنكبّ علينا مسؤولية إيجاد الحلول، وأهمّها بالنسبة لوزارة الصناعة​ تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية بالجودة المطلوبة والأسعار​ التنافسية. واعتبر في حديث صحفي بان استلام وزارة بهذا الوضع في لبنان هو تحدٍ كبير ومسؤولية نواجهها وسنمر بها ونتمنى أن تكون كل الأمور إيجابية في المرحلة المقبلة لأن لا خيار آخر لدينا سوى أن نحقق أهدافنا للشعب والوطن.

صوت المدى

إستقبل رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد وعرض معهم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومعاناة العمال في الظروف الراهنة.