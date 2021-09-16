أفادت وكالة الطاقة الذرية أمس أنّه خلال الأشهر الأخيرة وقعت حوادث على ارتباط بعمليات المراقبة الأمنية التي يقوم بها المفتّشون في موقع إيران.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنل" الأميركية إنّ الحوادث وقعت في منشأة "نطنز" لتخصيب الأورانيوم في وسط إيران مضيفةً أنّ الحراس الإيرانيين أبدوا سلوكاً غير مناسب حيال بعض المفتشات وأمروهم بخاع قسم من ملابسهم وتابعت إنّ الوكالة طرحت هذه المشكلة فوراً وبحزم مع إيران، مؤكدةً أنّها شرحت بشكل واضح لا لبس فيه. إنّ هذا غير مقبول ويجب ألاّ يتكرّر.

نفى سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قازم غريب أبادي في تغريدة تعرّض مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضايقات في بلاده ولفت إلى أنّه تمّ إخطار الوكالة بإجراءات فحص جديد.

أعفي عباس عراجي من منصة كنائب لوزير الخارجية الإيرانية والذي أدّّى من خلاله مهام كبير المفوّضين النوويين وعيّن بدلاً منه علي باقري.

أعرب البيت الأبيض أمس عن ثقة الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقالت المتحدّثة بإسمه جين ساكي أنّ الرئيس بايدن يعرف الجنرال ميلي جيداً ولديه ثقة تامّة بقياديه الوطنية ووفائه للدستور الأميركي.