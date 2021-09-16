قتل ثلاثة مقاتلين تابعين لفصائل "الحشد الشعبي" العراقي جراء غارات شنّتها طائرات مسيّرة مجهولة الهوية في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

خرج عشرات من اليمنيين الغاضبين في عدّة مدن في جنوب اليمن من بينها عدن العالمة، احتجاجاً على ارتفاع الاسعار وتردّي الأوضاع والخدمات.

بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك مع المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن أوضاع البلاد، وشدّد عبد الملك على ضرورة وقف التصعيد العسكري في البلاد.

طرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ملف أموال العراق المنهوبة والمهرّبة إلى خارج البلاد عبر مؤتمر دولي عُقد في بغداد.