الشرق / تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع المهمّة الموكلة إلى الحكومة الجديدة وقالت: حتى الساعة تبدو أنّ الامور تتجه الى نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة من مجلس النواب بأصوات قد تتعدى المائة صوت مطلع الاسبوع المقبل. إلاّ أنّ أسئلة عدّة تُطرح، واستفسارات كبيرة يعرضها أكثر من مرجع غربي وعربي ملم بالشأن اللبناني حول ما إذا كانت حكومة ميقاتي ستتمكن من اجتياز المطبات والتحديات أمام انطلاقتها، أم أنها ستكون كسالفتها وستعجز عن تطبيق التحديات الدولية المطلوب منها. وفي هذا الإطار رأى مرجع ديبلوماسي عربي رفيع المستوى في بيروت أنّ المهمّة التي أوكلت إليها هذه الحكومة لا أحد يحسدها عليها نظراً لصعوبة المرحلة الحساسة والدقيقة التي أدّت إلى ولادتها. ناهيك عن أنّ الأعين الدولية والعربية مصوّبة نحوها، كذلك أشار المرجع إلى أنّ الدول العربية، وتحديداً الخليجية، لم تعلن عن أي موقف مؤيد أو داعم او مشجع لولادة الحكومة، لكنها اكتفت ببيان ترحيبي طبيعي يحصل عند تشكيل أي حكومة. وجدّد المرجع تأكيده ودعمه للشعب اللبناني، وقال: إنّ ما يربط لبنان بدول الخليج ليس المصالح والعلاقات السياسية بل أيضاً العلاقات الأخوية والصادقة بين الشعب الخليجي واللبناني، إضافةً إلى العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية… فنحن نعتبر أنّ لبنان جزء لا يتجزأ من عادات وثقافات أهل الخليج وعليه فإنّنا لن تترك اللبنانيين يتخبطون في أتون حرب اقتصادية شُنّت عليهم، وأذلّتهم في عيشهم الكريم.

الجمهورية/ رنى سعرتي

تحدّثت عن الإعلان الذي صدر عن وزارة المالية وقالت إنّ ملياراً و135 مليون دولار ستودِع اليوم في حساب خاص بها SUB account في مصرف لبنان، تحت إسم الخزينة اللبنانية ضمن حقوق السحب الخاصة. وتساءلت حول خطة إنفاق تلك الاموال بالشكل الصحيح وبطريقة لا تؤدي إلى هدرها. كذلك أضافت أنّه ومنذ إعلان صندوق النقد الدولي عن توزيع حقوق السحب الخاصة للدول، ومنذ أن تبلّغ لبنان عن حصته منها، بدأت الجهات المعنيّة، كلّ وفقاً لمصالحها، في توزيع تلك الاموال، إنْ للبطاقة التمويلية بقيمة 300 مليون دولار، أو لدعم استيراد المحروقات أي مواصلة دعم المحتكرين والمهرّبين، في حين يعوّل مصرف لبنان على دعم احتياطه من العملات الاجنبية من خلالها استبدالها بالسيولة النقدية بالليرة لتمويل أي إنفاق قد تقرره الحكومة. وقالت إنّه في هذا الاطار، علت الاصوات المحذّرة من كيفية استخدام تلك الاموال.