الوكالة الوطنية للإعلام

الاتحاد الأوروبي :قمة دفاعية ومساعدات إضافية لأفغانستان

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن أوروبا ستسعى لتعزيز قدراتها العسكرية بعد إنهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان، معلنة عقد قمة دفاعية، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس". وفي خطاب "حالة الاتحاد" السنوي في البرلمان الأوروبي، قالت فون دير لايين :"لقد حان الوقت لتنتقل أوروبا إلى المستوى التالي". وأضحت أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف "قمة الدفاع الأوروبي" خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي التي ستستمر ستة أشهر بدءاً من العام الجديد. وقالت:"كانت مشاهدة الأحداث في أفغانستان مؤلمة جداً لعائلات العسكريين القتلى وأصدقائهم، وعلينا التفكير في الطريقة التي يمكن أن تنتهي من خلالها هذه المهمة بشكل مفاجئ" هناك أسئلة مقلقة جداً سيتعين على الحلفاء معالجتها داخل حلف شمال الأطلسي".

وكالة الأناضول

السويد.. سجن مهندس 3 سنوات بتهمة التجسس لمصلحة روسيا

قضت محكمة مدينة غوتنبرغ السويدية، بسجن مهندس 3 سنوات بتهمة التجسس لمصلحة روسيا. وأوضحت المحكمة، في بيان، أن المهندس كريستيان ديميتريفسكي (47 عاما)، نقل معلومات فنية سرية عن شركة "سكانيا" السويدية المصنعة للمركبات الثقيلة إلى روسيا مقابل المال. وأضاف البيان، أن ديميتريفسكي كان على إتصال مع دبلوماسي بالسفارة الروسية في ستوكهولم منذ عام 2016، وتم القبض عليه أثناء لقائه معه في مطعم عام 2019. وفي عام 2019، قدم جهاز الاستخبارات السويدية "سابو"، شكوى جنائية ضد ديميتريفسكي، للاشتباه به في جميع معلومات إستخبارية لمصلحة روسيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا التنموية للعراق ونرفض التدخل في شؤونه

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لنقل خبراتها التنموية إلى العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي. جاء ذلك خلال إستقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية. وأكد السيسي حرص مصر على إستمرار تعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة "استثماراً لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة".

وأبدى الرئيس المصري استعداد بلاده لنقل خبرتها التنموية إلى العراق لدعم جهود الحكومة العراقية وبهدف "استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي".