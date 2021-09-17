الجمهورية 13/9/2021

صدارة ثلاثية في إنكلترا

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة مثالية الى الدوري الإنكليزي الممتاز بقيادة مانشستر يونايتد الى فوز ثمين على ضيفه نيوكاسل على ملعب "اولد ترافورد" في مانشستر ووضعه في الصدارة مستغلاً هدية كريستال بالاس الفائز على توتنهام المتصدر السابق.

نداء الوطن 14-9-2021

"فلاشينغ ميدوز": مدفيديف يحرم ديوكوفيتش" رباعية تاريخية"

حطم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا حلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا في احراز أربعة القاب كبيرة والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في عام واحد بالفوز عليه في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى ضمن"الغراند سلام" على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويوك.

دوري ابطال أوروبا :برشلونة- بايرن الأبرز اليوم

تبدو اندية باريس سان جرمان الفرنسي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنكليزية مرشحة فوق العادة للتتتويج بلقب مسابقة دوري ابطال أوروبا في كرة القدم .

نداء الوطن 15-9-2021

بيلية يستعد لمغادرة المستشفى

أعلنت كيلي ناشيمنتو نجلة اسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ان والدها "مستعد" لمغادرة وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد ازاله ورم في القولون.

فيرونا وكالياري يقيلان مدربيهما

تخلى كل من نادييي هيلاس فيرونا وكالياري لكرة القدم عن مدربه اوزيبيو دي فرنشيسكو وليوناردو سمبليتشي على التوالي بعد ثلاث مراحل فقط على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.