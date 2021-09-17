TL

وبالتزامن مع جلسة الحكومة رفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها لعدم تسلمها مادة البنزين وأطلقت معظم المرافق الحيوية النداء الأخير قبل تصفير مخزوناتها من المازوت وآخرها مصلحتا الليطاني ومياه بيروت دون معرفة ما إذا كانت صهاريج المازوت الايراني التي انطلقت من بعلبك ستغذي هذه المصالح في الوقت المناسب أم لا.

المنار

قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على مسمع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وكان الشكر لسوريا على ما قدمته لاستقدام المشتقات النفطية من الجمهورية الاسلامية الإيرانية ونقلها إلى لبنان، وللخطوات العملية الايجابية لتسهيل نقل الغاز المصري واستجرار الطاقة من الأردن، وهو ما يؤكد بحسب الشيخ قاسم ضرورة أن تعود العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا إلى سابق عهدها..

nbn

الإجماع على البيان في مجلس الوزراء جاء بعد محطة اللجنة الوزارية التي أنجزت المسودة بسرعة قياسية ما شكل صدمة إيجابية كما تأتي قبل محطة مجلس النواب الذي يفترض أن يمنح الحكومة ثقته في جلسة يحدد موعدها الرئيس نبيه بري فور إحالة البيان الوزاري إليه.

mtv

في السياق كان واضحا وصارما تحميل الاتحاد الأوروبي حزب الله مسؤولية أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية وانتقاله من التلويح بالعقوبات على من يعطلون تشكيل الحكومة، الى أولئك الذين يعطلون عملها. في هذه العجالة اجتمع مجلس الوزراء وبحث البيان الوزراي وأقره مع بعض التعديلات، بعد الاتفاق على بعض النقاط الخلافية التي لم تتمكن لجنة صياغة البيان من حلها و أطلق على الحكومة شعار "معا للإنقاذ".

NTV

إن الوزراء لم يقربوا أيضا من ألغام رفع الدعم وملف الكهرباء وتحقيقات المرفأ وجديد هذه التحقيقات إصدار القاضي طارق بيطار مذكرة غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس وجاءت مذكرة التوقيف بعد استدعائه غير مرة للتحقيق كمدعى عليه وتهربه من الحضور بذرائع مختلفة.

OTV

من حيث الشكل، الأمور على ما يرام: اقرار سريع للبيان الوزاري وثقة نيابية كبيرة متوقعة لحكومة "معا للإنقاذ". أما من حيث المضمون، فالاتكال على صمود الحد الأدنى من التفاهم السياسي بين القوى الأساسية في البلاد، لا للتوصل إلى مخارج للتباينات الاستراتيجية، بل للحد من التدهور المعيشي الذي حول يوميات قسم كبير جدا من اللبنانيين الى صراع مستمر مع اليأس.

LBC

قضائيا، خطوة بارزة اتخذها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفا القاضي طارق البيطار. الخطوة تمثلت في اصدار مذكرة توقيف غيابية، وتعليقا على القرار، غرد رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه: "نؤكد وقوفنا الى جانب الوزير يوسف فنيانوس، مدافعا عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء" .

الميادين

كشف الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا​، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي، في إعلان يجسّد الصعوبات التي تواجهها ​روسيا​ في الحدّ من تفشي الوباء.

الجزيرة

أكدت ​وزارة الخارجية الصينية​، أنّ صفقة الغواصات مع ​أستراليا​ تضر بالجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

العربية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى إن أي إشارة إلى أن المنظمة الدولية يمكنها حل مشكلات أفغانستان "ضرب من الأوهام"، وإن قدرتها على التوسط من أجل تشكيل حكومة أكثر شمولا محدودة". وقال "أعتقد أن ثمة توقعات لا تستند إلى أساس بأن الأمم المتحدة لديها تأثير كبير على الأوضاع، باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسية التي لا تزال موجودة هناك".