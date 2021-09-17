لبنان الحر

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للبحث في تسعير السلع أنه "سيتم تفعيل موضوع الرقابة وهناك مسؤولية وطنية لانه موضوع معيشي اساسي"، مشيرا الى أن "وزارة الاقتصاد ستعمل بشكل وثيق مع نقابتي السوبر ماركت والمستوردين".

صوت لبنان

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان الاستمرار في موقع المعارضة وعدم إعطاء الحكومة الجديدة الثقة بحسب المسار منذ سنتين. ولفت عدوان اللى انه "وفق النظام الحزبي للقوات نحن سنجتمع لاتخاذ القرار بخصوص إعطاء الثقة أم لا فور تعيين موعد جلسة الثقة، وليس من اللائق استباق الإعلان، انما مسار الحزب منذ الاستقالة من الحكومة في أكتوبر 2019 أعلن انه سيكون في موقع المعارضة، ورفض المشاركة في حكومة".

radio orient

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ، الى انه "بما أن قانون الانتخابات الهجين الذي تتمسك به شريحة من اللبنانيين استجابة لهواجس حسن التمثيل هو الذي سيعتمد مع بعض التعديلات غير الجوهرية، أصبح لزاما علينا خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، واعتماد كوتا نسائية بنسبة ٣٠ بالمئة كحد أدنى مرحليا، ولنبعد هذا التعديل عن أية حسابات طائفية".

اذاعة النور

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالشكر لايران، مؤكدًا انه "شكراً طهران، لأنكِ الشجاعة في زمن الانهزام، والغوث في زمن الحصار، والوفاء في زمن الخيانة، والعطاء في زمن المنع، شكراً للمقاومة التي تخوض غمار أكبر معارك التحرير الاقتصادي، والعين على إغاثة كل لبنان بكل طوائفه ومحافظاته، بعيداً عن البازار السياسي، كما هو تاريخ المقاومة وإغاثتها، لأن لبنان بشراكته الوطنية ومشروع دولته الجامع درّة هذا الشرق، ويجب أن نحمي هذه الدرّة من ذئاب العالم".

صوت المدى

الرئيس عون التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس على رأس وفد من المنظمة وأطلعه على الواقع الصحي في لبنان لا سيما سبل معالجة جائحة كورونا والتعاون القائم مع منظمة الصحة العالمية.