أثارت الشراكة الأمنية التي أعلنتها واشنطن ولندن وكانبيرا، حفيظة الحلفاء الأوروبيين، وغضب بكين. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسا الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون تحالفهم الجديد، في خطوة ترمي إلى التصدي لتوسع النفوذ الصيني وتعيد رسم التحالفات العسكرية. وأثار الاتفاق بشأن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي استياء فرنسا خصوصاً، بسبب إلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات من باريس كان قد تم الاتفاق بشأنها في وقت سابق. وندّدت الصين، بالصفقة التي وصفتها بـ"غير المسؤولة"، فيما وصفت فرنسا القرار بـ"المؤسف"، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن ما أصاب باريس هو طعنة في الظهر.

استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، أمس، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وذلك تزامناً مع الإعلان عن ضخ استثمارات إماراتية في بريطانيا بقيمة 14 مليار دولار. وبحث الجانبان التعاون الاستراتيجي المشترك وسبل دعمه، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية.

حثّ مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا على معاودة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى "اتفاق ملزم" بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، "وضمن إطار زمني معقول". وفي أول رد فعل على البيان الرئاسي لمجلس الأمن، أعربت مصر والسودان، أمس، عن تطلعهما لاستئناف مفاوضات "سد النهضة"، في أقرب فرصة، في حين عبّرت إثيوبيا عن "أسفها لإعلان المجلس موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه"، مؤكدة أنها "خارجة عن نطاق اختصاصه".

لم يخف وزير الخارجية التشيكي كولهانيك فيه قلق أوروبا وبلاده المطرد حول مسار إيران النووي، ويشدد على ضرورة تغيير هذا المسلك. ويقر كولهانيك في شأن آخر، بأن التطور السريع للوضع في أفغانستان واستيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد بأنها كانت مفاجأة.