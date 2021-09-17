عبّرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أملها في أن يكون للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي دور إيجابي لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين بلاده ودول مجلس التعاون، وفقاً للأسس التي سبق أن أقرّها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، إن إيران دولة جارة، ونؤمن بالحوار واحترام الآخر. وأضاف: "نريد منطقة آمنة مزدهرة للجميع، لإيران وغيرها. شعوب هذه المنطقة تحتاج إلى هذا التعاون وتعاون أكبر لتحقيق هذه الغاية".

دعا بيان رباعي الحكومة اليمنية إلى ضرورة العودة إلى عدن، مشيرا إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربةً عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ. جاء ذلك خلال بيان رباعي بالنيابة عن السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (الرباعية)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن، عبر اجتماع سفير سفراء الدول الأربع لدى اليمن أمس في الرياض.

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 حضورياً في مدينة الرياض؛ تحت عنوان "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية"، وذلك انطلاقاً من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

توافقت مصر والبحرين، أمس، على "تعظيم التعاون والتنسيق لتطوير (منظومة) العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة". فيما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آلـ خليفة، أمس، تناولت المستجدات الإقليمية، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

قدم 70 نائباً من البرلمان التونسي إلى مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية مقترحاً يقضي باستئناف نشاط البرلمان، الذي جمد الرئيس قيس سعيد أعماله في 25 من يوليو (تموز) الماضي. مشترطين عدم تمسكهم بالحصانة البرلمانية، ومعتبرين أن هذا الحل يمثل – حسبهم - احتراماً للإطار الدستوري الحالي، ومخرجاً قانونياً من مأزق التدابير الاستثنائية المعلنة منذ نحو شهرين.

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الفريق أول بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للفريق أول عبد الفتاح الوراق، مع إبقاء الجنرال الفاروق في مهامه كقائد للمنطقة العسكرية الجنوبية.