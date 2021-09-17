روسيا اليوم

بوريل: الاتحاد الأوروبي "لم يتبلغ" مسبقا بالشراكة العسكرية الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبيرا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال جوزيب بوريل، خلال عرض لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: "إن اتفاقا من هذا النوع لم يجر إعداده أمس الأول. هذا يستغرق وقتا. لكننا لم نبلغ، ولم تجر استشارتنا. نحن نشجب ذلك". وأضاف في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤدي إلى "إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة ".وتابع: "هذا الاتفاق يجبرنا مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى (...) تطوير الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "سيكون من المؤسف التقليل من أهمية استراتيجية تعاون الاتحاد الأوروبي مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ". من جانبه أكد المتحدث باسم بوريل، بيتر ستانو: "سيتم إجراء تحليل للوضع ولتداعيات هذا التحالف"، مشيرا إلى أن "الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 18 أكتوبر القادم في لوكسمبورغ، سيشكل فرصة لمناقشة هذا التحالف". ودخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة أزمة مفتوحة، أمس الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "طعنة في الظهر" وقرار "على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".



روسيا اليوم

إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي. وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن "وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرارا يصادق على صفقة عسكرية خارجية مع السعودية لمواصلة خدمات الصيانة الفنية وتوريد الأجهزة المناسبة بقيمة تقريبية تصل إلى 500 مليون دولار". وأوضح البنتاغون أن الصفقة تشمل صيانة مروحيات من 6 أنواع، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل "سيسهم في أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للوليات المتحدة" في الشرق الأوسط. ويتطلب الإقرار النهائي للصفقة مصادقة من قبل الكونغرس الأمريكي. وتعتبر هذه الصفقة العسكرية أول اتفاق عسكري كبير من هذا النوع بين الولايات المتحدة والسعودية منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، السلطة في بلاده في يناير 2021.