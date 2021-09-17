الديار/ دوللي بشعلاني

تحت عنوان: "عين الاتحاد الأوروبي وأميركا على أداء حكومة ميقاتي وعلى الاستحقاقات المقبلة!!" كتبت "بشعلاني" بعد أن تنال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة في مجلس النوّاب، سيكون أداؤها تحت مجهر دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي قدّمت الدعم الكافي لرئيسها. ونقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة رؤيتها بأنّ دول الخارج التي دعمت الرئيس ميقاتي تود مساعدة لبنان عن طريق حكومة فاعلة ومنتجة، ولهذا فهي منذ الآن، ستكون عينها على أدائها، كما أنّها ستبقى على تواصل معها في كلّ خطوة تُقدم عليها من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والحياتية القائمة. وبالطبع، فإنّ المجتمع الدولي سيكون إلى جانب الحكومة على ما أضافت الاوساط، وهذا ما سيجري التأكيد عليه خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك التي افتتحت في 14 أيلول الجاري، وتُعقد المناقشة العامة من 21 الى 27 منه. في الوقت نفسه، يُطالب الاتحاد الأوروبي حكومة ميقاتي أن تبدأ بشكل جدّي بالتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية، وكذلك الرئاسية التي ستجري في العام المقبل، مع ضمان أن تكون انتخابات حرّة وعادلة وشفّافة. وفيما يتعلّق بالعقوبات التي كان يُفترض أن يُناقشها البرلمان الأوروبي خلال شهر أيلول الجاري، فإنّ الدول الأعضاء لن تفرض أي عقوبات على أحد، فالوقت المناسب للقيام بهذا الأمر قد مضى، لأنّ الهدف من التلويح بالعقوبات كان تشكيل الحكومة. وتقول الأوساط عينها بأنّ الاتحاد الذي يعلم بأنّ لبنان يستضيف نحو مليون و800 ألف نازح سوري رغم ضعف إمكاناته ويقدّر له هذا الأمر، سيعمل على زيادة المساعدات له، كما على تسهيل اتفاق الحكومة الجديدة مع صندوق النقد الدولي، واستمرار دعمها من خلال متابعة عملها وتطوّره عن كثب لمنع البلاد من السقوط ومساعدته على النهوض من الانهيار ووقف النسبة المتزايدة من هجرة الشباب.

اللواء/ كارول سلّوم

قالت تزدحم الملفات الشائكة ولاسيما تلك الحياتية أمام الحكومة الجديدة التي ينتظرها استحقاقات معلقة وليس سهلاً أبداً أن يتراكم أكثر من ملف دفعةً واحدة يحتاج إلى معالجة معيّنة. وأضافت أنّه من المؤكد أنّ الرئيس نجيب ميقاتي وضع استراتيجية للعمل والضمانات الخارجية. كذلك تحدّثت عن انطلاق للحكومة بعد نيلها الثقة من مجلس النواب واضعةً أجندة ببنود تحضّر فيها حيثيات الواقع اللبناني بأزماته المفتوحة مالياً وصحياً ومعيشياً وبمشاكل الكهرباء والوقود والمازوت وطوابير الذل المتعددة. ونقلت عن مصادر سياسية مطلعة تأكيدها أنّ الغطاء الدولي لهذه الحكومة قائم وهذا من شأنه أن يرتد إيجاباً لكن هذا لا يعني أنّها لن تكون تحت المجهر في طريقة تعاطيها ومعالجتها لما يعتبره هذا المجتمع أمراً رئيسياً من مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي والإصلاحات. وتقول أنّ هناك أفكاراً سيتم تبادلها مع الذين واكبوا التأليف بطريقة غير مباشرة. كذلك ترى المصادر أنّ الحكومة قد تضطر إلى الانعقاد استثنائيا في حال ظهر ما يستوجب الانعقاد مؤكدةً أنها ليست حكومة انتخابات فحسب بل أنها حكومة يُفترض بها وضمن الممكن وضع حد للانهيار أو إيقافه بأية وسيلة. أمّا بالنسبة إلى التعاون بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة فإنّ الدستور واضح وبتمسّك كلاهما به ويعرفان الصلاحيات جيداً لكن قاعدة التعاون تنطلق من أنّ كله خاضع للتنازل عند معالجة قضايا وهموم الناس، وإنّ الانتخابات النيابية وتحضيراتها ستكون البند الدائم في إطار المتابعة. وفي المقابل تعتبر أوساط مراقبة أنّ مواضيع تصحيح الأجور وتلك المصنفة مالياً لن تكون سهلة في البحث في حين أنّ خطة الإنقاذ الجديدة والتي تنسف خطة التعافي الاقتصادي التي أقيمت لها احتفالية هي محور اختبار أيضاً لأنّها تتطلّب توافقاً أو إجماعاً عليها قبيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما لا يمكن إغفال ملف انفجار مرفأ بيروت الذي يتوقّع أن يشكّل قنبلة موقوتة أيضاً.