الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء اقر البيان الوزاري لحكومة معا للانقاذ رئيس الجمهورية: للاسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية ميقاتي: الحاجة دائمة الى التضامن لتحقيق الإنتاجية

أقر مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، البيان الوزاري للحكومة والتي ستطلب من مجلس النواب الثقة على أساسه. كما قرر المجلس ان يكون شعار الحكومة "معا للانقاذ". ونوه رئيس الجمهورية ب"عمل اللجنة الوزارية التي أنجزت مهمتها بسرعة"، وتمنى على "جميع الوزراء الاستمرار في العمل والإنتاجية والتعاون، لان ذلك من ابرز أسباب نجاح الحكومة". وشدد على "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وايلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة واقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين من دون تأخير". وتحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شدد على "الحاجة الدائمة الى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا، على التعاون الذي ابدوه وتمنى ان تسود هذه الروح دائما من اجل مصلحة لبنان".

وكالة الأناضول

لبنان.. مذكرة توقيف بحق وزير سابق في قضية انفجار المرفأ

أصدرت السلطات اللبنانية، الخميس، مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ العاصمة بيروت. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "أصدر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، بعد تغيّبه عن حضور جلسة الاستجواب اليوم". وأوضحت أن "المحقق العدلي اعتبر أن فنيانوس، وهو مُبلغ أصولا (مسبقا) بموعد الجلسة، امتنع عن المثول لاستجوابه". وبالتزامن، نظم عشرات من أهالي ضحايا الانفجار وقفة أمام قصر العدل ببيروت، رفضا لما يقولون إنها تدخلات سياسية في القضاء، وللمطالبة بمحاسبة المتهمين في القضية. والثلاثاء، أصدر المحقق العدلي مذكرة استدعاء لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، بالتزامن مع إعلان الأخير مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية. وجاء استدعاء دياب عقب أيام من تركه رئاسة الحكومة، إذ امتنع سابقا عن المثول أمام القضاء أثناء رئاسته لحكومة تصريف الأعمال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"مبادلة" الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

وقّعت شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي "مبادلة" اتفاقية لاستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة .وقالت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الخميس، إنها "وقعت اتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، تلتزم بموجبه دولة الإمارات، باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني كجزء من شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار". وأضاف البيان أن "توقيع الاتفاقية يهدف لتوسيع شراكة الاستثمار السيادي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والتي أعلن عنها في آذار/ مارس الماضي"، مؤكدا أن "الشراكة ستعمل، خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في 3 قطاعات جديدة، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة".