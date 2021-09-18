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ساعات معدودة، فصلت بين وصول صهاريج المازوت الإيراني، ورسو باخرة الفيول أويل العراقي في ميناء طرابلس، والوعد بصهاريج بنزين، وربما غاز، حتى شعر اللبنانيون أن الخير قد فاض عليهم دفعة واحدة، وقد علق وليد جنبلاط على ذلك بالقول: قد يصبح لبنان دولة مصدرة للنفط من دون ترسيم أو تنقيب.

المنار

ومن اليوم بات لبنان مقبلا على خطوة نوعية في مسيرة مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة بحسب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع توقيع وزير المالية يوسف خليل العقد الرسمي مع شركة "الفاريس اند مارسال" للتدقيق الجنائي ، والبداية المفترضة من مصرف لبنان، الذي تضخم دوره في الآونة الاخيرة، مختصرا دور الحكومة في الكثير من القرارات المصيرية...

nbn

تبلغ وزير المالية من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حولت إلى حساب الوزارة لدى المصرف، فيما كان الصندوق يؤكد على لسان الناطق باسمه الاستعداد للانخراط في محادثات مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة والتأهب للتعاون معها.

mtv

شيئا فشيئا تتجه أزمات البلد نحو الانفراج النسبي. شركات المحروقات باشرت عملية التوزيع، والمحطات بدأت تفتح أبوابها مجددا. فتح أبواب المحطات لا يعني بتاتا إغلاق صفحة الأزمة واختفاء الطوابير نهائيا، ولكن من المتوقع أن يشهد الوضع تحسنا ملحوظا بدءا من الاثنين.

NTV

لدى وصول الدفعة الثانية الشهر المقبل سيتاح للتيار زيادة ساعات التغذية وإن بمعدلات خفيفة، فالعراق لعن ظلام لبنان وأضاء شموعا على دربه وله من اللبنانيين واحد وثمانون ألف طن من الشكر كدفعة أولى بمعدل الأطنان المرسلة بحرا عبر باخرة إماراتية.

OTV

شدد الرئيس ميشال عون يوم أمس، متوجها الى اللبنانيين بالقول: أطمئنكم الى ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين.

LBC

يبدأ الرئيس ميقاتي مع حكومته ورشة قد لا تكفيها الثمانية أشهر من عمرها: التحضير للإنتخابات النيابية، معالجة معضلات الكهرباء والاستشفاء والأدوية والمحروقات... تسلمت الحكومة ركام سلطة، وركام إدارة، وحتى ركام دولة، وقد لا تكون ثمة أولويات لأن كل الملفات أولويات.

الميادين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله، وذكر منشور ‏على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن "واشنطن فرضت عقوبات ‏على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية".‏

الجزيرة

أشار الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​، إلى أن "الجمهورية الإسلامية وبعد معاناة طيلة 4 عقود من ​الإرهاب​ الاقتصادي، لديها تجربة قيمة في تحقيق العدالة والسلام في غرب آسيا"، موضحاً أن "الإرهاب الإقتصادي مانع أساسي للتطور الإقليمي".

العربية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن "إستعدادات جديدة يقوم بها الجيش الإسرائيلي، من أجل مواجهة خطط القتال و"هجوم مفاجئ" من قبل حزب الله".