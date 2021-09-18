لبنان الحر

أكّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان حول "موضوع تسمية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، أنه "تم الإتفاق في اللقاء الذي عقد في خلدة على التشاور مع المرجعيات الروحية في الطائفة لاختيار شيخ عقل توافقي بين الجميع، إلاّ أن ما حصل هو مفاجأتنا بترشيح الشيخ أبي المنى دون رضى أي مرجعية من المرجعيات الروحية الدرزية".

صوت لبنان

أشار النائب ​جميل السيد​، إلى أن "مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​، أفادنا بأنه خلال الثلاثة أيام الماضية، انخفض إنتاج الكهرباء، وانفصلت الشبكة عن كل المناطق".

radio orient

غرّد رجل الأعمال اللبناني بهاء الدين الحريري عبر "تويتر": "يعتبر القرار الذي اتّخذته الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تسهل تمويل حزب الله، قرارًا هامًا. يجب تنفيذ القرارات الدولية فوراً وسحب السلاح غير الشرعي الذي يشكل تهديداً لأمن كل اللبنانيين ويقوّض فرصة بناء دولة واحدة قوية وجامعة".

اذاعة النور

أعلن تكتل "​الجمهورية القوية​"، عن "حجبه الثقة عن الحكومة، ويؤكد ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج أكلة الجبنة السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، هذا النهج الذي يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة".

صوت المدى

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن ‏‏"المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال ‏الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية".‏