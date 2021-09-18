شهدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، أمس (الجمعة)، انفتاحاً على التعامل مع حركة "طالبان" بوصفها السلطة الجديدة في أفغانستان، مع توجيه انتقادات للولايات المتحدة بوصفها المسؤولة عمّا جرى. واختتمت القمة أعمالها التي بدأت أول من أمس (الخميس)، بالمصادقة على إطلاق عملية انضمام إيران رسمياً إلى عضويتها، وسط ترحيب بمنح صفة شريك حوار لكلٍّ من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر.

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم، أن بلاده "تأمل" في أن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات "الأسبوع المقبل" في الأمم المتحدة.

ما زالت فرنسا تؤكد، كما الاتحاد الأوروبي بصوت وزير خارجيته جوزيب بوريل، أنها لم تكن على علم برغبة الجانب الأسترالي التخلي عن "صفقة القرن" الموقعة على دفعتين بين باريس وكانبيرا في العام 2016 و2019 التي كانت ستزود بموجبها بـ12 غواصة تقليدية تبنيها شركة "نافال غروب" الفرنسية بقيمة تزيد على خمسين مليار يورو. بيد أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أكد أمس العكس. فقد أعلن، في حديث إذاعي، أنه كان "بالغ الوضوح، (بمناسبة عشاء مطول جمعه مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس في شهر يونيو (حزيران) الماضي)، حيث عبرت له عن قلقنا إزاء قدرات الغواصات التقليدية في التعامل مع البيئة الاستراتيجية الجديدة إلى تواجهها أستراليا". وأضاف موريسون: "كنت واضحا تماما بالإشارة إلى أنه سيترتب علينا اتخاذ قرار وفق مصلحتنا الوطنية فيما خص هذه المسألة" (أي عقد الغواصات).

وصفت فرنسا القرار الأسترالي بالتخلي عن الصفقة بأنه "طعنة في الظهر"، وأصدرت تهديداً بأن هذه الخطوة قد تؤثر على محادثات منظمة التجارة الدولية بالمعنى الواسع. وقالت فرنسا الجمعة، إنها غير قادرة على الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعدما تخلت كانبيرا عن صفقة الغواصات. لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سعى إلى تهدئة التوتر المفاجئ بسبب (أزمة الغواصات)، مؤكداً أن باريس تبلغت مسبقاً بقرار الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في شأن تشكيل تحالف أمني جديد باسم "أوكوس" وتزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

فتحت واشنطن ملفات تنظيم "القاعدة" في تركيا بفرض عقوبات على مصريين اثنين بسبب "صلتهما بالقاعدة". وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المصريين مجدي سالم ومحمد نصر الدين الغزلاني، إضافة إلى ثلاثة آخرين يشتبه في قيامهم بتقديم مساعدات لـ(القاعدة).

نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الجمعة)، إلى أن الإخفاق في خفض انبعاثات الغاز يضع العالم على مسار "كارثي" سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية. وكشف تقرير للأمم المتحدة أن وعود 191 دولة بشأن انبعاثات الغازات لن تلبي طموح اتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل العصر الصناعي، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

صوّت مجلس الأمن بالإجماع، أمس، على التجديد ستة أشهر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (أوناما) عقب مفاوضات وصفها دبلوماسيون بأنها "صعبة" سجلت فيها الصين اعتراضات عدة على نص القرار الذي أعدّته إستونيا والنرويج بعد أقل من شهر على انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة "طالبان" على الحكم مجدداً في البلاد.

تحبس العاصمة واشنطن أنفاسها اليوم (السبت)، استعداداً لاستقبال المئات من المحتجين على محاكمة "مقتحمي الكابيتول". وبدت التحضيرات واضحة حول مبنى الكونغرس حيث استنفرت عناصر الشرطة وتأهب الحرس الوطني لمواجهة أي أعمال شغب محتملة، كما تم نصب سور أمني جديد لعرقلة وصول المحتجين إلى المبنى.

تشهد الساحة السياسية التركية حالة من الغليان بشأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط هجوم حاد من الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، على المعارضة التركية إلى الحد الذي وصل بهم وصف "تحالف الأمة" المعارض، الذي يضم الشعب الجمهوري، وحزب "الجيد" برئاسة ميرال أكشينار، بـ"تحالف الذل"، بسبب الحديث عن الانتخابات المبكرة والمرشح المنافس لإردوغان على رئاسة البلاد.

سعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تهدئة التوتر المفاجئ بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكداً أن الأخيرة تبلغت مسبقاً بقرار الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في شأن تشكيل تحالف أمني جديد باسم "أوكوس" وتزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية. واستثنى التحالف الجديد بشكل ملحوظ فرنسا والاتحاد الأوروبي، في أحدث سلسلة من الخطوات الأميركية، من أفغانستان إلى شرق آسيا، التي فاجأت أوروبا.