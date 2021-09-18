اللواء/ هنادي السمرا

قالت إنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في 20 الحالي وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو، وذلك وغداة إقرار حكومة "معاً للانقاذ" بيانها الوزاري. كذلك ستبث الجلسة ووقائعها على الهواء مباشرةً، حيث جرى الاتفاق على تقليص عدد المتكلمين لجهة أن يتحدّث رئيس الكتلة عن كل كتلة، أو نائب أو أكثر، بالإضافة الى النواب المستقلين، بما يساهم في تسريع عملية المناقشة، بعد تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أن تحدّد الجلسة المسائية، للتصويت على الثقة، وثم كلمة لرئيس الحكومة يرد فيه على كلام النواب، ويشكر المجلس على ثقته. إلى ذلك بدأت الكتل النيابية، في إجراء الاجتماعات والاتصالات، عشية الجلسة، لاستخلاص المواقف النهائية من منح الثقة أو عدمها، وفي حين جاءت أول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، من تكتل "الجمهورية القوية" الذي أعلن حجبها عن الحكومة مؤكداً أنّ هدفه كان وما زال بناء الدولة وبغض النظر عن الرقم الذي ستحوذه الحكومة في الثقة، فانّ الرئيس ميقاتي عازم على العمل وهو ما قاله من خلال طلبه من الوزراء "العمل وليس الكلام"، ومن خلال الشعار الذي اقترحه لحكومته "معاً للإنقاذ"، وتبقى العبرة في التنفيذ.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع العقوبات الأوروبية على لبنان وقالت: إنّ قرار الاتحاد الأوروبي شكّل نقطة تحوّل رئيسية وثابتة في سياسة الاتحاد تجاه لبنان، ومواجهة من أوصل الامور إلى ما وصلت إليه من انهيار اقتصادي واجتماعي. وبحسب ديبلوماسيين في الاتحاد، رأوا أنّ قرار الاتحاد جاء بعد نقاشات حادّة حصلت في اجتماع الخميس بين رئيس الاتحاد جوزيف بوريل، ونواب البرلمان الأوروبي والقاضي بتعليق الاتحاد قرار فرض عقوبات على بعض الشخصيات والاحزاب السياسية في لبنان، بعد إقرار الآلية القانونية لذلك، لدرجة أنّ بعض النواب الحاضرين اتهموا المجلس بالتباطؤ والتراخي في تنفيذ قراراته. كذلك اعتبر المصدر الأوروبي أنّ الحكومة الجديدة ستبقى تحت الرقابة الدولية والاوروبية، وأن أي تراجع من قبلها في مسألة الاصلاحات تحديداً، ستعيدها إلى مربّع العقوبات الجاهز عند المعنيين في الاتحاد. وأضاف أنّ هناك فرصة ذهبية أمام حكومة ميقاتي لتنفيذ ما اتفق القيام به لاسيما ما يتعلّق بمسألة إجراء الاصلاحات الملحّة، وانتشال لبنان من أزمته الراهنة.