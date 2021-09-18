الوكالة الوطنية للإعلام

وزارة الطاقة أعلنت عن تفريغ أول شحنة غاز اويل: 15 الف طن في دير عمار و16 الفا في الزهراني و 60 الفا من الفيول والغاز أويل شهريا ولعام لكهرباء لبنان

"بدأ اليوم تفريغ أول شحنة غاز اويل بعد وصولها الى لبنان محملة بـ31 الف طن من ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط مع الجانب العراقي في بغداد بتاريخ 24 تموز 2021. - ستفرغ الباخرة 15 الف من حمولتها في خزانات معمل دير عمار على ان تفرغ ال 16 الفا في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول اويل " GRADE B" للمحركات العكسية قبل آخر ايلول الجاري. وقد بدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية. - يتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 الف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهريا ولمدة عام. - ان وزارة الطاقة والمياه تشكر السلطات العراقية وكل المعنيين على جهودهم في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وعلى مدهم يد العون والمساعدة مما يساهم في التخفيف من وطأة هذه الظروف الصعبة وينعكس زيادة بالتغذية الكهربائية للمواطنين".

وكالة الأناضول

أردوغان يتفقد أعمال بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، سير أعمال بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين جنوبي البلاد. واطلع أردوغان من المسؤولين على معلومات حول سير أعمال البناء، بحسب مراسل الأناضول. والتقى أردوغان بـ113 مهندسا تركيا من أصل 186 تم إرسالهم إلى روسيا لتلقي التعليم في الطاقة النووية قبل المشروع، والذين قاموا بدور فعال في البناء. ورافق الرئيس أردوغان خلال الزيارة، نائبه فؤاد أوقطاي، ووزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو. وأيضا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والسفير الروسي لدى أنقرة، ألكسي يرهوف، ومسؤولون آخرون. تجدر الإشارة أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين. وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

استجواب متشددين مشتبه بتورطهم في تخطيط هجوم على معبد يهودي في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس الخميس، توقيف عدد من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس في بلدة هاغن غربي البلاد، تزامنًا مع إحياء مناسبة يوم الغفران اليهودي. أفادت شبكة "دويتش فيله" بأن مراهقا سوريا (16 عاما) من بين الذين أوقفوا، وتحدثت عن شبهات لهجوم بالمتفجرات ضد معبد، حيث كان يُفترض أن يحتفل عشرات اليهود بيوم الغفران مساء الأربعاء، وأكد وزير الداخلية في ولاية شمالي الراين-ويستفاليان هربرت رول، الخميس، أن ما سماه بـ "دوافع إسلامية" وراء التهديد بشن الهجوم. وقال لاشيت، مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشارية، على هامش زيارة لبريمن (شمال غربي البلاد) "يبدو أنه تم تجنب هجوم له دوافع إسلامية قبل بدء يوم الغفران (العيد اليهودي الأكبر)".