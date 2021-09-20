اللواء 20/ 9 /2021

5 أشياء لا تتناولها على معدة فارغة

يفضل البعض أن يستهلوا يومهم بتناول كوب من القهوة، علما بأن هذا الأمر يمكن أن يسبب حموضة في المعدة، وينصح الخبراء بضرورة تغيير هذه العادة. والقهوة واحدة من أطعمة ومشروبات لا يفضل أن يبدأ المرء بها يومه، حتى يتمتع بصحة جيدة، وفقاً لخبراء التغذية، الذين يؤكدون أن عمل أعضاء الجسم يكون بطيئاً في الصباح، وهذا يستلزم تناول أشياء خفيفة لا تحدث اضطرابا في الجسم. ومن بين الأشياء التي يفضل أن يتجنبها الإنسان في بداية يومه عندما تكون معدته فارغة: القهوة، المشروبات الباردة، الأطعمة الحارة، الكحول والعلكة.