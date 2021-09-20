TL

بعد الثقة التقليدية، تبقى ثقة الشعب الذي يعاني والذي صوت لهؤلاء النواب المنتخبين في 2018، والحكومة بالتالي أمام امتحان كبير، فيما بؤرة البؤس يغرق فيها المواطن أكثر فأكثر، وكل ذلك على مرأى القوى السياسية التي تتفرج على 80 بالمئة من الشعب اللبناني الفقير.

المنار

الحكومة على طريق نيل الثقة اليوم من المجلس النيابي، على أن استحقاقها التالي نيل ثقة شعبها المغمس بكل أنواع الأزمات، المرتهن عند التجار والمحتكرين والمتحكمين بأمر المال، وعند بعض المحكومين بمواقف سياسية.

nbn

لم تمر مرور الكرام محاولات العدو الإسرائيلي مد اليد على الثروة البحرية اللبنانية، من خلال منح شركة عالمية عقد تنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها.

محاولات السطو هذه، تصدى لها الرئيس نبيه بري محذرا من التمادي الإسرائيلي الذي يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، وداعيا بالتالي الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري. هذه الدعوة تبنتها الوزارة فوجهت شكوى إلى مجلس الأمن وطالبته بالتأكد من أن أعمال التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها.

mtv

الثقة التي يجب أن تحظى بها الحكومة يتعين أن تأتي من المجتمع الدولي والعربي، بعد اقتناعهما بالتزامها الصادق والعميق بشروطهما التقنية والإصلاحية للإنقاذ. وما لم يتحقق ذلك، فإننا لن نرى ذرة دعم من الخارج.

NTV

نفت مصادر الرئيس ميقاتي يوم أمس أن تكون الحكومة قد طلبت أي شحنة وقود من إيران، وذلك ردا على خبر لم تذكره طهران، بل قال المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زادة، إن "إرسال الوقود إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما، من قبل التجار اللبنانيين، وإنه لو أرادت الحكومة اللبنانية أيضا شراء الوقود من إيران، فإنها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

OTV

الثقة بحكومة "معا إلى الإنقاذ" هي عنوان المرحلة، والثقة التي نعنيها ليست ثقة المجلس النيابي، فهي لم تكن يوما ولن تكون الآن الثقة التي يعول عليها، لأنها لم تأت يوما نتيجة برنامج أو بيان منمق، وقد أثبت تاريخنا الحديث أن البيانات الوزارية ليست سوى حفلة صف كلام يتم التراجع عنه بعد انتهاء الجلسات.

LBC

التفاوض مع صندوق النقد سهل نظريا، فالصندوق يعرف ماذا يريد، في وقت لا يعرف لبنان ماذا يريد، لأن لا وجود حتى الساعة لفريق مفاوض واحد، بل لفرق لبنانية عدة مفاوضة، وهذا ما يحب حله سريعا منعا لتكرار خطأ حكومة الرئيس حسان دياب، والحل عمليا، يترجم عندما يتفق الرؤساء عون بري وميقاتي على رؤية واحدة تجاه الـ imf، فتفضلوا الى الحل لأن الوقت ليس لصالحنا.

الميادين

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الاتحاد الأوروبي​، ​فلاديمير تشيجوف​، أن "تقرير ​البرلمان الأوروبي​ بشأن العلاقات مع روسيا، والذي يدعو إلى توسيع العقوبات ضد روسيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لـ "ردعها" وتحديد استراتيجية لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية، والاستعداد لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات ​مجلس الدوما الروسي​، "إذا كانت غير نزيهة وغير متفقة مع المقاييس الديمقراطية، هذا التقرير يعد مثالا تقليديا للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى".

الجزيرة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أنه سيعقد إجتماعاً مع رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، على هامش فعاليات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في نيويورك.

العربية

أكدت وزيرة ​الخارجية البريطانية​ ليز تروس، أن "الاتفاق الأمني الجديد مع ​أستراليا​ و​الولايات المتحدة​، يبرهن على استعداد ​بريطانيا​ للتصلب في الدفاع عن مصالحها".