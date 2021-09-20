لبنان الحر

أكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​سعيد خطيب زاده​ ان ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى ان "شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني". وشدد على انه "إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فنحن جاهزون".

صوت لبنان

أشار الوزير السابق ​زياد بارود​ إلى ان "​المحقق العدلي​ بقضية ​انفجار مرفأ بيروت​ ​طارق البيطار​ لا يزال ممسكاً بالملف بكل عناصره، وهو لم يرفع يده عنه ولا يمكن أن ترفع يده عن الملف بمجرد ان تكون هناك دفوع شكلية". وأوضح أنه "إذا كان المدعى عليه مسافرا يمكن ان يصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، ويتم رفعها حين يحضر المدعى عليه، ولكن الممانعة بالسياسية، ولا يمكن كلما يريد القاضي أن يحقق مع أحد، ألا يحضر لأن هناك استهداف سياسي".

radio orient

لفت نائب رئيس ​تيار المستقبل​ النئاب السابق ​مصطفى علوش​ إلى ان "الانهيار في البلد بحاجة إلى ادارة، وهناك بعض التفاهمات المسبقة بين رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ و​الحريري​ بخصوص ادارة الامور قد تصح أو لا تصح".

اذاعة النور

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ في بيان إلى انه "لا شك أن "الثقة النيابية للحكومة ضرورة ماسة إلا أن الثقة الشعبية أهم" وسط مستنقع معيشي لا سابق له في تاريخ لبنان فيما علاج أزمات البلد يحتاج إلى صدمة بل صدمات إنعاشية، وكما أن الضرورة الإنقاذية للبلد تحتاج إلى سفن الحياة فإن الضرورة الوطنية تفترض تعزيز قوة الردع الثلاثية بوجه تل أبيب لمنع أي اعتداء على حقوق لبنان النفطية خاصة أن حقول النفط اللبنانية إكسير حياة لبنان ويمكنها تحويل لبنان إلى قوة اقتصادية نوعية. والحل ببدأ التنقيب وليس بمنع التنقيب بالحقول اللبنانية وإطلاق يد تل أبيب بنهب حقوق لبنان البحرية ودفن إطار الإتفاق".

صوت المدى

توقع وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​، "أن تكون الثقة للحكومة امام ​المجلس النيابي​ يوم غد الاثنين بـ94 صوتا"، معتبراً أن "هذا الأمل سيؤدي الى دفعة جديدة إيجابية في الشارع اللبناني".