اتهمت فرنسا السبت أوستراليا والولايات المتحدة بالكذب على خليفة إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع لتسلم غواصات منها، معتبرة أن ما حصل يمثل أزمة خطرة بين الحلفاء.

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بإستدعاء سفيري بلاده في كنبيرا وواشنطن في خطوة غير مسبوقة للتعبير عن غضبه حيال قرار أوستراليا إلغاء صفقة ضخمة للحصول من فرنسا على غواصات تعمل بالدفع النووي واستبدالها أخرى أميركية.

برّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن، عازياً ذلك إلى وجود أزمة خطرة بيننا، وقال: إن هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين باريس وواشطن هو رمزي جداً، لقد حصل كذب، حصلت ازدواجية، حصل تقويض كبير للثقة حصل ازدراء، لذا فإن الأمور بيننا ليست على ما يرام.

اتهمت فرنسا الخميس أوستراليا بطعنها في الظهر، واتهمت واشنطن أيضاً بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ألغت كامبيرا الصفقة الضخمة مع باريس.

قلّل مسؤول في حلف شمال الأطلسي السبت من خطورة ااخلاف بين فرنسا والولايات المتحدة وأوستراليا في شأن صفقة الغواصات، مستبعداً أن يكون له تأثير على التعاون العسكري داخل الحلف.

أعرب مسؤول في البيت الأبيض عن أسفه لاستدعاء السفير الفرنسي، لكنه قال سنواصل العمل في الأيام المقبلة لحل خلافاتنا كما فعلنا في محطات أخرى على مدى تحالفنا الطويل.

أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، أمس، أن بلاده مستعدة لبدء حوار مع أرمينيا، لكنه يتعين على يريفان السماح بعبور سلس بين أذربيجان وناختشيفان، الجيش الأذري في جنوب غرب أرمينيا.

توجه الروس إلى صناديق الاقتراع أمس في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية، التي استبعدت عنها حركة المعارض ألبكسي نافالني فيمات حذفت شركتا " غوغل " و" آبل" نصائحها في شأن التصويت تحت ضغط السلطات.

تصدّر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، الانتخابات التشريعية الروسية، وفق نتائج أولية نشرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع.