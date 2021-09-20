الجمهورية/ أنطوان فرح

قال إنّ حقائق جديدة بدأت تتكشف على المستوى المالي، خصوصاً لجهة سعر الصرف في السوق الحرة، ولجهة سعر سحب اللولار من المصارف في الفترة المقبلة، وكلها تشير إلى أنّ ما كان مقرّراً بالأمس، فيما لو لم تتشكّل الحكومة، لم يعد قائماً بعد ولادتها. وبعد مرور عشرة أيام على ولادة الحكومة، لا تزال مسألة سعر الدولار، والقعر الذي يمكن ان يستقر عليه في المرحلة المقبلة، الهاجس الأساسي للبنانيين. وتكاد الإشاعات تسابق الحقائق في هذا الموضوع. وأضاف أنّه مع كل هذه الملاحظات والوقائع والمعلومات، قد ينجح البعض في التكهّن بالمسار الذي سيسلكه سعر الدولار في مرحلة الاشهر المقبلة.

الشرق /ميرفت سيوفي

تحدّثت عن أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستحصل على ثقة المجلس النيابي اليوم، وستجد هذه الحكومة نفسها أمام كمّ هائل من العقد والأزمات التي سيترتّب عليها إيجاد حلول سريعة وجديّة لهذه الأزمات الكبرى، وعلى رأسها أزمة الكهرباء والمحروقات، ومن المفترض أن تتحسّن التغذية بالتيّار الكهربائي مع تفريغ الغاز أويل العراقي في معملي دير عمار والزهراني. وأضافت أنّه من المفيد مراجعة بعض ما كتب عن صندوق النّقد الدّولي وأبرزها كتاب جون بيركنز "اعترافات قاتل اقتصادي" الذي ترجم إلى ثلاثين لغة بما فيها اللغة العربيّة وصدر فيها بعنوان: "الاغتيال الاقتصادي للأمم" وكتب فيه بيركنز عن صندوق النّقد الدّولي أنّه "عادةً ما يتمّ اتهامه بأنّه أحد أدوات الشركات العالميّة لبناء إمبراطوريّة تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، “وتنهب وتدمر اقتصاد الدّول النامية". أمّا المسؤولة السّابقة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية "إيزابيل غرامبرغ" وصفت السياسات التي يفرضها الصندوق على الدّول الأعضاء لا سيّما النّامية منها، والتّي تؤدي في أكثر الأحيان إلى ارتفاع في معدّل البطالة، وانخفاض في القدرة الشرائيّة، وتبعيّة خاصة غذائيّة، ويضاف إليها تفكك للأنظمة الإنتاجيّة في العديد من الدول، وصفت هذه الأمور بالجريمة، معتبرة أنّ صندوق النّقد الدوليّ ليس مشاركاً بها فقط، بل إنه المايسترو الذي يدير نظاماً شاملاً يسحب الأموال من الفقراء ليموّل إنفاق أقليّة غنيّة.