الوكالة الوطنية للإعلام

سلام اتصل بميقاتي متمنيا له التوفيق بجلسة الثقة

أجرى الرئيس تمام سلام، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، متمنيا له التوفيق في جلسة الثقة اليوم "للمضي في التصدي لما يحتاجه لبنان واللبنانيون من حلول ومخارج للازمات المتراكمة ولوضع الامور في نصابها الصحيح ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا ووطنيا".

وكالة الأناضول

أحد أبرز رموز نيويورك.. أردوغان يستعد لافتتاح "البيت التركي"

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتتاح "البيت التركي"، الاثنين، مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وكانت تركيا قد أقدمت على شراء المبنى عام 1977، بمساهمة من وزير خارجيتها آنذاك إحسان صبري جاغلينكل الذي شغل منصب ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة حتى 2013.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصا مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 مترا، وبجواره ساحة الأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ويضم المبنى حاليا البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض، ومساكن وكراج سيارات للموظفين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماكرون يلغي زيارته إلى جنيف... بعد رفض سويسرا شراء مقاتلات فرنسية

ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، زيارة إلى سويسرا كان من المقرر أن تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب رفض الأخيرة شراء مقاتلات فرنسية واستبدالها بمقاتلات أخرى.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو ماتان" السّويسرية، فإن ماكرون أبلغ السفير الفرنسي لدى سويسرا، بإلغاء زيارته للقاء الرئيس السويسري، غاي بارملاند، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني منذ ستة أشهر.

كما لوحظ، حظر الرئيس الفرنسي أيضا جميع الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى مع سويسرا حتى صيف عام 2022.

وتشير سويسرا إلى أن الاتصالات على مستوى العمليات ستستمر من خلال السفراء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قرار ماكرون يرجع إلى حقيقة أن سويسرا اختارت مقاتلات أمريكية من طراز "F-35" لتلبية احتياجات الجيش. وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 6 مليارات دولار. ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام فإن الحوار مع فرنسا بشأن شراء مقاتلات "رافال" استمر حتى بعد أن اتخذت برن القرار النهائي بشأن الطائرة "F-35".