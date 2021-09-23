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على الدوام ومع كل محنة تصيبه يهرول لبنان نحو فرنسا ليحصل من الأم الحنون على جرعة دعم فرنسي غربي تتطلبها المرحلة للخروج من المحنة ويندرج استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة في هذا السياق وفي محاولة لبعث مؤتمرات باريس لمساعدة لبنان وآخرها مؤتمر سيدر الذي كان أقر مساعدات وقروض تقارب أحد عشر مليار دولار.

المنار

منعا لاغراق قضية المرفأ ودماء شهدائه في بحر السياسة وامواجه المتلاطمة، كانت دعوى الوزير السابق يوسف فينيانوس امام النيابة العامة التمييزية، طالبا نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام المحقق العدلي طارق البيطار إلى قاض آخر، للارتياب المشروع، فالسلوك الشاذ والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين لا تغير الحقائق بحسب فنيانوس.

nbn

الحراك الحكومي الداخلي تصدَره موضوع ترسيم الحدود البحرية غداة الصرخة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ضوء الاعلان الاسرائيلي عن تلزيم التنقيب ضمن حقل كريش البحري في اعتداء على حقوق لبنان النفطية والغازية في هذه المنطقة المتنازع عليها بينه وبين العدو الاسرائيلي. في هذا الإطار وبعد اجتماع الأمس عقد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إجتماعا مع وفد لجنة ترسيم الحدود اليوم

mtv

في بنزين او ما في؟ رفع الدعم ام لم يرفع؟ سؤالان لا جواب عنهما حتى الان، ورغم ارتفاع الاسعار فان معظم المحطات مقفلة ، في مقابل تزايد اعداد الطوابير امام المحطات التي فتحت ابوابها . فإلى متى يستمر مسلسل الذل؟ لقد كانت الحجة سابقاً ان لا حكومة ، لكن الحكومة تشكلت

NTV

أدرجت فرنسا جريمة مرفأ بيروت في كتاب التاريخ والجغرافيا كحالة تجب دراستها للوقوف على مخاطر مادة نيترات الأمونيوم.

OTV

بكثير من الأمل، الممزوج بكثير من الحذر، يتطلع اللبنانيون الى بدء الحكومة الجديدة عملها في مواجهة الازمة، مترقبين نتائج اللقاء الذي يجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غد الجمعة في باريس.

LBC

لا شك ان لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة خبر مهم بحد ذاته، على الاقل محليا، فهو سيعيد وضع لبنان الرسمي على الخارطة الدولية بعد غياب تام دام اكثر من عام.

فالحكومة التي رعت باريس تأليفها شكلت، وهي تحتاج لاستعادة ثقة العالم بها، لتنطلق في عملية النهوض الاقتصادي والمالي.

الميادين

أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ في بيان لها بأن "قرارا صدر يقضي بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل ​الطائرات المدنية​ والعسكرية ​المغرب​ية اعتبارا من اليوم".

الجزيرة

سجلت ​وزارة الصحة الأردنية​، في تقريرها اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​ في البلاد، 1028 إصابة جديدة وأربع ​وفيات​ ناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

العربية

أعلن زعيم حركة "النهضة" التونسية ​راشد الغنوشي​، أن خطوة ​الرئيس التونسي​ ​قيس سعيد​ اليوم بشأن تدابير استثنائية جديدة تشمل البرلمان "هي إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على هذا".