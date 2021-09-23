لبنان الحر

اعتبر عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​وهبة قاطيشا​، أن "​التيار الوطني الحر​ بنى شعبيته على الأضاليل والأكاذيب على مدى 30 سنة، وعندما وصل الى السلطة أصر على تشويه صورة حزب ​القوات اللبنانية​".

صوت لبنان

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهّاب​، "أننا نعيش اليوم لحظة إقليمية مؤاتية، وهناك تغيرات في المنطقة، ورئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ هو أفضل من يُحسن العمل الإيجابي في هذه الظروف، نظراً لشبكة علاقاته الدّولية الكبيرة".

radio orient

تلقى رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​، اتصالا من ملك ​الأردن​ عبدالله الثاني، هنأه فيه ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​.

اذاعة النور

اعتبر رئيس اتحادات النقل البري ​بسام طليس​ أنه "بعد صدور جدول الأسعار المتحور، لأنه كل 4 أيام هناك جدول، لا تعرفة موحدة في ​لبنان​، فتعرفة النقل​ تصدر عن وزير الأشغال والنقل، وبالنسبة لما وصلنا اليه، إقترحنا على الحكومة القديمة ​خطة النقل​ بدعم القطاع تخفيفا للاعباء على السائق والمواطن".

صوت المدى

اعتبر عضو ​تكتل لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​، الى أنه "لا يمكن ​محاربة الفساد​ عبر تهديد ​القضاء​ حتى لو إرتكب أخطاء القاضي بل هناك طرق وسبل قانونية كفيلة بحماية حقوق الجميع".