- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبة قاطيشا، أن "التيار الوطني الحر بنى شعبيته على الأضاليل والأكاذيب على مدى 30 سنة، وعندما وصل الى السلطة أصر على تشويه صورة حزب القوات اللبنانية".
صوت لبنان
رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب، "أننا نعيش اليوم لحظة إقليمية مؤاتية، وهناك تغيرات في المنطقة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو أفضل من يُحسن العمل الإيجابي في هذه الظروف، نظراً لشبكة علاقاته الدّولية الكبيرة".
radio orient
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اتصالا من ملك الأردن عبدالله الثاني، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.
اذاعة النور
اعتبر رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس أنه "بعد صدور جدول الأسعار المتحور، لأنه كل 4 أيام هناك جدول، لا تعرفة موحدة في لبنان، فتعرفة النقل تصدر عن وزير الأشغال والنقل، وبالنسبة لما وصلنا اليه، إقترحنا على الحكومة القديمة خطة النقل بدعم القطاع تخفيفا للاعباء على السائق والمواطن".
صوت المدى
اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، الى أنه "لا يمكن محاربة الفساد عبر تهديد القضاء حتى لو إرتكب أخطاء القاضي بل هناك طرق وسبل قانونية كفيلة بحماية حقوق الجميع".