أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مروحية رباعية تابعة لقواته في سوريا، بسبب خلل فني خلال تنفيذها "أنشطة عملياتية روتينية"..

قدمت دول اتفاق أبراهام (إسرائيل، والإمارات، البحرين والمغرب)، بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول حقوق النساء والسلام,وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفير البحرين في الأمم المتحدة في جنيف يوسف عبد الكريم بوشيري، تلا البيان المشترك، منوهة أن اختيار توقيت الخطاب جاء رمزيا كونه يتزامن مع الذكرى السنوية لتوقيع اتفاق التطبيع بدورها، قالت السفيرة الإسرائيلية في جنيف ميراف إيلون شاحر إن البيان المشترك المذكور هو مبادرة رسمية أولى ثمرة تعاون دول التطبيع الإمارات، البحرين والمغرب، معتبرة أن دمج النساء في مسيرات السلام أمر مهم ويدلل على الديناميكية الجديدة التي نريد أن نرعاها وندفعها في منطقتنا وخارجها..

عارض نواب ديمقراطيون إدراج بند ينص على تقديم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة مليار دولار لإسرائيل، في قانون الموازنة العامة الأميركية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء المصادقة على المساعدات التي من المتوقع أن يتم شملها في ميزانية الدفاع التي سيتم طرحها لمصادقة الكونغرس خلال بضعة أشهر.، بهدف إمدادها بذخيرة ومعدات لمنظومة "القبة الحديدية".

بدأ أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في عصيان لقوانين سجون الاحتلال الإسرائيلية احتجاجا على سياسة التنكيل بحقهم،و امتنعوا عن الوقوف على العدد، ويرفضون الخروج عند الفحص الأمني للشبابيك والأرضيات".وافيد أن "السجانين يقومون بتقييد الأسرى وإخراجهم من غرفهم للفحص بالقوة".و"نقلت غالبية أسرى الجهاد الإسلامي من غرفهم إلى غرف الفصائل الأخرى، ومنعتهم من العيش في غرف واحدة، وفرضت عليهم غرامات مالية عالية (لم يحددها)، ونقلت نحو (100) قيادي إلى الزنازين".

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وجهت رسائل إيجابية إلى مصر حول استعدادها للتباحث بشأن إمكانية تبادل الأسرى مع حركة "حماس". وأوضحت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيا بإمكانية عقد جلسات خاصة بالتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي طرحتها "حماس"، مشيرين إلى أن "الوقت قد حان فعلا لاستعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم".

أكد مسؤول ملف الأسرى في "حماس" زاهر جبارين أن اتصالات الحركة من عدة جهات حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن مطالبها واضحة و"إذا أرادت إسرائيل أن تكون هناك صفقة فستكون من الغد".

اقتحم مئات المستوطنين،المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

القت الشرطة القبض على شاب بدعوى تهديده بمهاجمة المارة بسلاح في تل أبيب.وتبين أنه من سكان يافا ويبلغ من العمر 22 عاما.