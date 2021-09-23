قال رئيس البرلمان الايراني، محمد باقر قاليباف، إنه بعد أن كانت إسرائيل تفكر بالاقتراب من حدودنا.. الآن نحن أصبحنا نقف على حدودها في الجولان. وتابع قاليباف قائلا: "حتى من يتبنى أفكارا انبطاحية غربية في الداخل (الإيراني) يجب عليه أن يفهم أن العزة و الكرامة في الدنيا والآخرة لا تأتي إلا من خلال الاتكاء على الإسلام والشعب وبذل الجهود والعمل المضني والتمسك بثقافة الإيثار و الشهادة".

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن قلقه بشأن المسار العام للبرنامج النووي الإيراني,و شدد بوريل على "ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة".وذكر الاتحاد أن عبد اللهيان جدد استعداد طهران "لاستئناف مباحثات فيينا في أقرب وقت".

أصدرت سفينة حربية تركية تحذيرا لسفينة أبحاث يونانية لمنعها من دخول ما تعتبرها تركيا مياهها الإقليمية،وذكر تقرير لقناة نركية أن سفينة المسح البحري "نوتيكال جيو" واجهت الفرقاطة "عروج رئيس" أثناء محاولتها دخول الجرف القاري لتركيا. وأصدرت السفينة التركية رسالة لاسلكية تحذر من أنها ستتدخل إذا واصلت سفينة المسح مسارها.

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أنه لا يمكن استبعاد نقل اللاجئين الأفغان في دول آسيا الوسطى بأهداف إنسانية، لكن القرار النهائي حول ذلك يعود إلى حكوماتها.رحبت روسيا بمبادرة طاجيكستان الرامية إلى إجراء محادثات في عاصمتها، دوشنبه، بين ممثلين عن حركة "طالبان" والمقاومة الطاجيكية المناهضة لها التي تتمركز في جبال ولاية بنجشير الأفغانية.

أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 5 أشخاص، جراء هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننكرهار شرق أفغانستان. وتمثل ولاية ننكرهار أكبر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية - ولاية خرسان"، الذي يعتبر عدوا لدودا لحركة "طالبان".

أعلن محمد كريم خليلي نائب الرئيس الافغاني السابق وزعيم إقلية الهزارة بأفغانستان، أن الجماعة ستلجأ للمواجهة المسلحة مع حركة طالبان "إذا لم تف الحركة بوعودها وتمتنع عن الاستبداد".

قال أردوغان: "الآن، تفشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها. لدينا أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني ولن يكون بمقدورنا الترحيب بالمزيد من اللاجئين الأفغان في تركيا".

نصح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرنسا بتهدئة غضبها و"تمالك نفسها" في ظل الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بسبب قضية الغواصات.وقال "أعتقد أنه حان الوقت لبعض أصدقائنا الأعزاء في العالم كله لتمالك أنفسهم ومنحي استراحة".ووصف اتفاقية الشراكة مع مع اميركا واستراليا هذه بأنها "خطوة كبيرة بشكل أساسي إلى الأمام للأمن العالمي"

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن دول حلف الناتو وافقت على مراجعة مفهومه الاستراتيجي، على خلفية أزمة باريس التي اندلعت مؤخرا مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.وقالت الوزيرة: "يشكل سلوك الولايات المتحدة في المسألة المتعلقة ببرنامج الغواصات دليلا جديدا على ما نؤكد عليه على مدى أشهر، وهو غياب أي حوار سياسي داخل حلف شمال الأطلسي".ونددت بارلي، في كلمة ألقتها في مجلس الشيوخ الفرنسي، بسياسات الإدارة الأمريكية إزاء الأزمة التي اندلعت بسبب إلغاء أستراليا صفقة غواصات ضخمة لدى تشكيلها تحالفا دفاعيا جديدا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

أكدت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة المتواصلة بين الدولتين,ووفقا لقصر الإليزيه، ستجري المكالمة بمبادرة من بايدن لمناقشة أزمة الثقة الحالية بين الدولتين، وبحث حيثيات إعادة الشراكة "على أساس واضح"..