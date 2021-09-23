أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها أفشلت هجوما لفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، استهدف الطريق"إم-4" بشمال سوريا.وانها اوقعت عشرات القتلى بين المهاجمين , ومقتل مدني واصابة اخرين جراء الهجوم.

أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان شاركفي اجتماع دولي رفيع المستوى مع ممثلين عن عدد من الدول العربية في مقر إقامة السفير العراقي في نيويورك بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والأردن والكويت ومصر وقطر وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف.ولفت الوزير إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تعطي الأولوية إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، مبديا أمله في أن "تفتح مثل هذه اللقاءات والاجتماعات فصلا جديدا من التعاون والشراكة بين دول المنطقة وشعوبها".

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت البيان الأخير للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك.ووذكر انه "تضمن البيان ادعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوه اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف". وأنه لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء كما هو معتاد بالآلية التنسيقية في مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة".

ذكر التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أنه يتابع نشاط الجماعة بإطلاق المسيرات المفخخة و"يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إنجاز متطلبات العملية الانتخابية، فيما حذر من محاولة شراء أصوات الناخبين عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها.

جدد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، تلويحه لإيران بشأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستحصال "حقوق" بلاده المائية في الأنهر المشتركة بين البلدين, وقال الوزير العراقي، إن "بلاده تمتلك أوراق ضغط ضد إيران، منها اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وربما هناك أوراق أخرى قد تستخدمها وزارات عراقية غير وزارته".

أفاد مصدر أمني مسؤول باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق لكن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

دعت حركة "حماس" الفلسطينية إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه وطنيا، معربة عن رفضها إجراء انتخابات مجتزأة، و"تأتي في توقيت مريب وطنيا".

أوقف القضاء العسكري التونسي مجددا النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده الشديد للرئيس قيس سعيد إثر بطاقة توقيف بتهمة "المس بكرامة الجيش"ومخلوف رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة، تم توقيفه ثم إطلاق سراحه الجمعة الفائت عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

افادت معلومات ان المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي"، كلف رئيس الأركان العامة، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمهام القائد العام للجيش الليبي لمدة ثلاثة أشهر, ووصفت وسائل إعلام ليبية القرار بالخطوة التي تمهد لخوض حفتر الانتخابات الرئاسية.