الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مواكبة قولها بأنّها تجد زيارة رئيس الحكومة الى باريس قبل «التقليعة» الفعلية لعمل حكومته، هي مؤشّر جيّد يدلّ على استمرار وقوف الرئيس ايمانويل ماكرون الى جانب لبنان. فقد ضغطت فرنسا وبعض دول الخارج أخيراً لتشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي، ولهذا تبدي باريس اليوم استعدادها لاستكمال هذا الدعم، كون تشكيل الحكومة أتى تتويجاً للمبادرة الفرنسية التي سبق وأن طرحها الرئيس الفرنسي لإخراج لبنان من أزماته. أمّا اللقاء الذي سيجمع ماكرون وميقاتي على طاولة الغداء، في قصر الإليزيه غداً، فيؤكّد على وقوف فرنسا الى جانب لبنان حتى إنقاذه من الإنهيار، وسيتمّ خلاله، البحث في كيفية تنفيذ خارطة الطريق وبنود المبادرة الفرنسية، فضلاً عن كيفية الإنطلاقة المناسبة للحكومة بشكل يُظهر للشعب اللبناني، ولدول الخارج أنّ حكومة ميقاتي جديرة بالثقة كونها ستبدأ بحلّ المشاكل البديهية التي يعاني منها المواطنين مثل تأمين المحروقات والغذاء والكهرباء والدواء والإستشفاء والتعليم.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال انه عند مقاربة الدور الفرنسي وتأثير باريس على فتح آفاق العالم العربي والغربي امام حكومة ميقاتي، لا بدّ من التنبّه الى وجود مسارات اخرى دولية واقليمية لا يتجاهلها رئيس الحكومة. فالبحث جار عن بوابات أخرى في العواصم القادرة على فتح أبواب عواصم عربية وخليجية والرياض منها خصوصاً، لتنسحب العلاقة متى سويت على بقية دول الخليج العربي. وعندها لا يمكن احتساب الزيارة الميقاتية لفرنسا سوى المدماك الأول على الطريق الى احياء علاقات لبنان الخارجية. فهل يمكن تحقيق ذلك قبل ان يعود لبنان الى منطق النأي بالنفس، وتغيير الصورة النمطية التي صبغت الحكومة لمجرد التوافق على خروجها من غرفة الولادة الفرنسية ـ الايرانية التي أعطت «حزب الله» دوراً لم يكن يرغب به أي من الدول الخارجية ما عدا فرنسا؟

اللواء/ عمر البردان

راى أن بيروت ستكون على موعد مع سلسلة زيارات دبلوماسية لعدد من الموفدين، بعد تشكيل الحكومة التي كانت مطلباً عربياً ودولياً، من أجل الوقوف على حاجات لبنان في هذه المرحلة الشديدة الصعوبة، بعد التأكد من عزم حكومته الالتزام ببرنامج إصلاحي يعالج كل الثغرات التي أوصلت الوضع إلى ما وصل إليه في السنوات الأخيرة. وقد أبدى عدد من الصناديق العربية والدولية استعداده لتوفير الدعم الذي يحتاجه لبنان، إذا ما سارت الحكومة الميقاتية وفق برنامج شفاف، يعيد الأمور إلى نصابها ويعالج مكامن الخلل.