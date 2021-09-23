وكالة الأناضول

الجيش التركي يقدم مساعدات لعائلات منطقة "نبع السلام" في سوريا

أعلن الجيش التركي، الأربعاء، تقديم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين من سكان منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات المسلحة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري المظلوم. وأوضحت أن الجيش التركي قدم مساعدات غذائية إلى المحتاجين في عدة قرى تابعة لمنطقة "نبع السلام" مثل الصالحية والعيساوي، فضلا عن القيام بمسح طبي لهم. وأضاف أن الجيش التركي لم ينس أطفال تلك القرى أيضا، حيث عمل على رسم البسمة على وجوه العشرات منهم من خلال مقاطع الرسوم المتحركة التي عرضها عليهم. وأردف أن الجيش ساهم أيضا من خلال صهريج لتوزيع المياه في توفير مياه الشرب لأهالي المنطقة

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوبوفا تفند أنباء تسبب سلالة "دلتا" في مسار خطير لمرضى كورونا

فندت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، المعلومات التي تفيد بأن سلالة "دلتا" التاجية تسبب مسارًا أكثر خطورة للمصابين بفيروس كورونا. وقالت بوبوفا في مقابلة تلفزيزنية مع كيريل بوزدنياكوف على قناة "إن تي في"، اليوم الأربعاء: "لا، لا يوجد مكان في العالم يوصف أن متحور دلتا يسبب مسارًا أكثر خطورة". وفقا لها، فإن سلالة "دلتا" تتكاثر بسرعة كبيرة في الخلية واليوم تسود، موضحة أن "خصوصيتها تكمن في سرعة انتشارها". كما أشارت بوبوفا إلى أن ما يقرب من 40 مليون روسي بالغ تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا. وأضافت بوبوفا أنه يمكن تقييم فعالية اللقاح من خلال عدد كبير من الملاحظات. وأضافت: "مع ذلك، فإن الفيروس يتحور". وتابع بوبوفا أن معدل الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الازدياد في 36 منطقة في روسيا، مشيرة إلى أن النمو مكثف، قائلة: "يجب علينا بالطبع، أن نضمن اليوم جاهزية جميع الأنظمة المشاركة في ضمان تدابير مكافحة الوباء، حتى إذا استمرت الإصابات في الارتفاع - وهي تتزايد بالفعل اليوم - فلن نواجه مشاكل كبيرة على صحة الإنسان".