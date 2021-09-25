الوكالة الوطنية للإعلام

ماكرون: المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات ميقاتي: الرئيس الفرنسي لن يسمح بأن يتعرض لبنان للاذى

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "استمرار فرنسا في دعم لبنان الذي يستحق أفضل مما هو عليه الآن"، مشيرا إلى "مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة وفق أجندة محددة". وشدد على "أن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالتزام إجراء الإصلاحات الضرورية".

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن فرنسا كانت ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان"، مبديا ثقته بأن "الرئيس الفرنسي لن يسمح بأن يتعرض لبنان للاذى، بل سيكون إلى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره". وشدد ميقاتي على عزمه "تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني".

وكالة الأناضول

بكين تجدد اتهام واشنطن بالتدخل في شؤون هونغ كونغ

جددت الصين، الجمعة، اتهامها للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون إقليم هونغ كونغ ذاتي الحكم، وذلك وفق بيانات رصدتها خارجية بكين منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019 في الإقليم. جاء ذلك خلال "صحيفة وقائع" أصدرتها وزارة الخارجية الصينية، تحتوي على 102 مثالا على "التدخل الأمريكي" في الإقليم. وضمنت الوزارة جميع البيانات والإجراءات التي اتخذتها واشنطن بعد أن اندلعت المظاهرات في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين. واعتبرت الوزارة أن "التدخل الأمريكي"، بعد تلك التظاهرات، هو "دعم للقوى المعادية للصين والقوى المزعزعة للاستقرار".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أردوغان: تركيا تنتظر نهجا مختلفا من روسيا بشأن سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة أنه يتوقع "نهجا مختلفا من روسيا بشأن سوريا، وذلك قبيل اللقاء الرسمي المعلن بين رئيسي البلدين في مدينة سوتشي في 29 سبتمبر/أيلول.

وقال أردوغان للصحفيين "لدي توقعات مختلفة عن الاجتماع مع بوتين، فالنظام السوري يشكل بالفعل تهديدا لحدودنا".

وأضاف أردوغان قائلا: "أتوقع تضامن روسيا كدولة صديقة وأنتظر نهجا مختلفا تجاه سوريا". وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الخميس، أنه سيناقش قرارات مهمة أثناء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وقال الرئيس التركي: "نولي أهمية كبيرة للمحادثات مع السيد بوتين في سوتشي في 29 سبتمبر/أيلول. لن يكون هناك وفود، وسنلتقي بشكل منفرد. سنناقش ليس فقط وضع إدلب، ولكن أيضًا الوضع في سوريا ككل، وسوف نناقش أيضا قرارات مهمة تتعلق بعلاقاتنا الثنائية". أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان يعتزمان عقد اجتماع خلال زيارة عمل يقوم بها أردوغان إلى روسيا.